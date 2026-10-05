Продавец металла взыскивает с ОДК-УМПО более 225 млн рублей

Арбитражный суд Башкирии по иску ООО «Семакс Металл» выдал исполнительный лист на взыскание с АО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» (ОДК-УМПО) 190,1 млн руб. задолженности и 35,4 млн руб. неустойки. Кроме того, истцу присуждено 1,1 млн руб. расходов на оплату арбитражного сбора.

Из определения суда следует, что в январе 2024 года стороны договорились о поставке продукции с фиксированным объемом. В июле 2026 года третейский суд при Союзе машиностроителей России взыскал сумму долга. 10 сентября решение подтвердил арбитражный суд Башкирии.

ООО «Семакс Металл» зарегистрировано в 2014 году в Москве. Основной вид деятельности — оптовая торговля металлами и металлическими рудами. Также компания занимается производством прочих цветных металлов и производством чугуна, стали и ферросплавов. Учредителем «Семакс Металл» является Сергей Алейников. По данным «СПАРК-Интерфакс», в прошлом году выручка организации составила 6,5 млрд руб., чистая прибыль — более 485,7 млн руб.

Идэль Гумеров