Бизнес-практикум «Ставка на дело» банка ПСБ состоялся в Ярославле

Банк ПСБ и предпринимательское сообщество «Ставка на дело» организовали в Ярославле отраслевой практикум, посвященный развитию оптово-розничной торговли. На мероприятие собралось более 150 собственников и руководителей торговых компаний Ярославской области. Участники обсудили ключевые изменения и тенденции в отрасли в формате открытого диалога, предприниматели получили практические рекомендации по увеличению продаж, электронной коммерции и адаптации бизнес-моделей к новым условиям рынка, а также возможность выстроить новые деловые контакты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ПСБ Фото: Пресс-служба ПСБ

«Сегодня мы собрали на одной площадке экспертов с разным опытом и представителей ярославских компаний, чтобы обсудить не абстрактные тренды, а конкретные задачи, с которыми предприниматели сталкиваются ежедневно: от формирования ассортимента и работы с поставщиками до выбора каналов продаж и взаимодействия с конечным покупателем. Бизнесу особенно важно находить новые подходы для развития своего дела в условиях стремительно меняющихся технологий и ускоряющегося темпа жизни, поэтому наши образовательные мероприятия действительно востребованы предпринимателями. Банк ПСБ и сообщество «Ставка на дело» продолжат создавать площадки для профессионального общения, обмена опытом, тем самым развивая бизнес-сообщество региона»,— отметила заместитель управляющего Ярославским филиалом ПСБ Анна Можейко.

Модератором мероприятия выступил Павел Демидович, шеф-редактор экономических новостей, обозреватель РБК ТВ, инициировав на площадке профессиональную дискуссию, связав практические кейсы спикеров с реальными потребностями и вызовами ярославского торгового бизнеса.

Мария Заикина, директор по B2B-маркетингу и коммуникациям Ozon, рассказала о настоящем и будущем торговли на маркетплейсах. Спикер раскрыла темы эффективности, потенциала роста и конкретных инструментов их достижения в современных реалиях электронной коммерции.

Александр Смирнов — основатель и генеральный директор бренда Frambini поделился опытом управления компанией, когда бизнес растет быстрее, чем успевают перестраиваться команда и внутренние процессы. Предприниматель рассказал про взаимодействие с торговыми сетями, площадками электронной коммерции и розничными компаниями, а также поделился моделями развития через партнерства. Также Александр уделил внимание теме создания конкурентоспособного продукта и его продвижению на рынке.

Гоша Семенов, основатель и генеральный директор Blue Sleep, партнер агентства «Розовая Пантера», осветил тему мультиканальности бизнеса. На примере собственной компании он показал, как находить оптимальный баланс между развитием собственного e-com, оффлайн-точек и маркетплейсов.

Дмитрий Бурлак, руководитель направления по работе с маркетплейсами UPMARKET, поделился практическими инструментами оптимизации бизнес-процессов при работе с маркетплейсами, разобрав реальные кейсы повышения эффективности.

Владислав Широкобоков, основатель форума «Новый Ретейл» и сообщества «Апгрейд», раскрыл тему актуализации бизнес-моделей и товарной матрицы. Эксперт объяснил, как правильно работать с ассортиментом для увеличения продаж, снижения рисков сезонности и минимизации глубины скидок.