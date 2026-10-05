В Илеке осудили мастера очистных сооружений за гибель оператора

Илекский районный суд вынес приговор мастеру очистных сооружений, которому ранее инкриминировалась ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Данные сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», инцидент произошел 23 сентября 2025 года на канализационно-насосной станции в селе Илек, когда оператор очистных сооружений погиб из-за выброса паров аммиака. Накануне в прокуратуре сообщили, что во время работы мужчина, отвечавший за соблюдение техники безопасности, допустил нарушение требований охраны труда, из-за чего и произошла трагедия.

Суд рассмотрел дело и назначил виновному один год и шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также мужчину на год лишили права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными функциями на предприятиях ЖКХ.