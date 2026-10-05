Предпринимателю из Оренбуржья назначили штраф за продажу снюса

Роспотребнадзор Оренбуржья провел мониторинговую закупку в торговой точке, продававшей никотинсодержащую продукцию. Проверку инициировали после сигнала налоговых органов о возможных нарушениях.

В ходе рейда специалисты обнаружили 34 единицы снюса — никотиносодержащей продукции для жевания и сосания, расфасованной в небольшие пластиковые тары. На упаковках были изображены названия «Злая монашка», Kasta, Isterika и «Анархия», а содержание никотина в них достигало 125–150 мг.

В деятельности ИП также выявили целый ряд нарушений: оборот продукции без обязательной маркировки, продажу через открытую выкладку, отсутствие перечня товаров для покупателей, реализацию по ценам ниже минимально установленных, предоставление недостоверных данных в ГИС МТ и отсутствие информации о самом предпринимателе и регистрирующем органе. В пресс-службе ведомства отметили, что заместитель руководителя Управления назначил предпринимателю штраф в размере 300 тыс. руб. Товар у продавца был изъят.

В Роспотребнадзоре пояснили, что сегодня закон запрещает оптовую и розничную торговлю насваем, снюсом и любой никотинсодержащей продукцией, предназначенной для жевания, сосания или нюханья.