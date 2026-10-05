На Ставрополье прогнозируют рост ВРП до 1,9 трлн рублей в 2026 году

На Ставрополье в 2026 году ожидается рост валового регионального продукта на 1,4%, до более чем 1,9 трлн руб. Об этом сообщил министр экономического развития Ставрополья Антон Доронин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Регион также планирует увеличить объем инвестиций к 2029 году до 695,5 млрд руб. Соответствующие параметры заложены в прогнозе социально-экономического развития края. По итогам 2025 года объем инвестиций в экономику Ставрополья составил 426,7 млрд руб. Это на 1,5% выше показателя предыдущего года в сопоставимых ценах. К 2029 году власти рассчитывают довести объем вложений до 695,5 млрд руб. Темпы роста инвестиций, согласно прогнозу, должны увеличиться с 2,5% в 2027 году до 2,9% в 2029-м.

Рост ВРП края в 2026 году, по прогнозу, будет на 0,8 процентного пункта выше общероссийской динамики. На трехлетний период регион закладывает рост ВРП в диапазоне от 103,4% до 104,3%.

Одним из источников роста власти называют шесть «прорывных» проектов, одобренных председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Они охватывают промышленность, «зеленую» энергетику, АПК, логистику и туризм.

За первое полугодие 2026 года в рамках этих направлений в экономику края было вложено 213,3 млрд руб. Реализуемые проекты обеспечили создание 21,3 тыс. рабочих мест. Объем произведенных товаров и услуг составил 106,9 млрд руб.

Прогноз социально-экономического развития России на 2027 год и период до 2029 года ранее был представлен на федеральном уровне. Региональный прогноз должен определить основные параметры развития Ставропольского края на ближайшие годы.

Константин Соловьев