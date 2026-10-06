В лидерах — ритейл и газовый сектор

Издательский дом «Коммерсантъ» представил ежегодный рейтинг крупнейших компаний СЗФО по динамике роста за 2024–2025 годы. Церемония награждения лидеров прошла в Crown Hotel St. Petersburg.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Презентация рейтинга крупнейших компаний Северо-Запада «Компании» Фото: Дмитрий Многолет Илья Ященков, генеральный директор ГК «Место Смолячково» (в центре) Фото: Дмитрий Многолет Павел Белов, директор по развитию компании «Плати по всему миру» (в центре) Фото: Дмитрий Многолет Глеб Кащеев, генеральный директор CDP Sendsay Фото: Дмитрий Многолет Юлия Былинина, заместитель генерального директора по операционной деятельности АО «Газстройпром» Фото: Дмитрий Многолет Следующая фотография 1 / 5 Презентация рейтинга крупнейших компаний Северо-Запада «Компании» Фото: Дмитрий Многолет Илья Ященков, генеральный директор ГК «Место Смолячково» (в центре) Фото: Дмитрий Многолет Павел Белов, директор по развитию компании «Плати по всему миру» (в центре) Фото: Дмитрий Многолет Глеб Кащеев, генеральный директор CDP Sendsay Фото: Дмитрий Многолет Юлия Былинина, заместитель генерального директора по операционной деятельности АО «Газстройпром» Фото: Дмитрий Многолет

Главный редактор «Ъ Северо-Запад» Андрей Ершов подчеркнул, что это, скорее, рейтинг наиболее открытых компаний, которые готовы представить на суд общественности свою бухгалтерскую отчетность, поскольку, как и в 2025 году, некоторые компании воспользовались правом ее не публиковать.

«В этом году в десятку лидеров вошли четыре компании, в названии которых есть слово "газ": год назад таких компаний было в два раза меньше. Что интересно, лидер не меняется третий год, причем он не из нефтегазового сектора»,— отметил господин Ершов.

Директор по региональному развитию АО «Коммерсантъ» Александр Щелканов выразил надежду, что уже в следующем году те, кто вошел в рейтинг-2026, будут поддержаны и на федеральном уровне. Деталей он не раскрыл, но сказал о готовящихся планах по проведению премии в Москве.

На сцену конференц-зала Crown Hotel St. Petersburg выходили представители компаний-лидеров своих отраслей, принимая дипломы и подарки. Лауреатов поздравляли партнеры — единомышленники рейтинга: руководители ГК «Место Смолячково», CDP Sendsay, «Плати по всему миру», АО «Рольф», SBK.

«Благодарим организаторов за мероприятие, а всех участников — за доверие. Для нас это отличная возможность встретиться с лидерами индустрий в одном зале, услышать представителей бизнеса и обменяться опытом. Такие события создают среду, в которой партнерства возникают естественно»,— заметил Павел Белов, директор по развитию компании «Плати по всему миру» — финтех-сервиса выпуска виртуальных карт для оплаты зарубежных подписок и покупок в путешествиях.

Илья Ященков, генеральный директор ГК «Место Смолячково», вручил диплом Ольге Ковалевой, директору по развитию и маркетингу АО «Петербургская сбытовая компания».

«Ольга, поздравляю вас и всю команду "Петербургской сбытовой компании" с признанием в рейтинге "Коммерсанта". Для инфраструктурной компании финансовая устойчивость, точность управления и способность развиваться в меняющихся условиях имеют особое значение. Желаю вам сохранять эту динамику и продолжать вносить вклад в развитие экономики Петербурга и Северо-Запада»,— сказал господин Ященков.

Госпожа Ковалева, в свою очередь, также поблагодарила «Коммерсантъ» за награду: «Такой результат всегда является трудом целой компании. Мы действительно постоянно работаем над повышением качества наших услуг, и число клиентов растет».

«Нам очень приятно получить такую награду»,— поддержала Екатерина Исаченкова, руководитель службы по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпромтранс».

Глеб Кащеев, генеральный директор CDP Sendsay, вручил ПАО «Северсталь» специальную номинацию «За развитие современной модели взаимодействия с b2b-клиентами и партнерами». «При выборе компании для специальной номинации мы оценивали не масштаб клиентской базы или количество коммуникаций сами по себе, а подход к развитию отношений с b2b-клиентами и партнерами. Компания "Северсталь" выстраивает системную работу с клиентами на всем протяжении сотрудничества: поддерживает коммуникацию между сделками, использует данные, чтобы лучше понимать потребности клиентов и делать общение с каждым из них более точным и полезным. В результате коммуникация становится не просто инструментом продаж, а частью долгосрочных отношений с партнерами»,— отметил господин Кащеев.

И, конечно, на сцену вышли лидеры рейтинга: топ-менеджеры АО «Газстройпром», ООО «Газпром Межрегионгаз» и торговой сети «Пятерочка».

«Благодарим за высокую оценку. Сегодня, чтобы достичь результата, всем нужно не просто бежать, а бежать в два раза быстрее, поэтому важно оставаться в актуальной повестке. Наше сотрудничество с "Коммерсантом" уже вышло за рамки новостей: на ПМЭФ мы провели совместный бизнес-завтрак о будущем строительной отрасли. Его ключевой тезис — "безопасное вождение на высоких скоростях в промышленном производстве". Планируем развивать это партнерство дальше»,— сказала Юлия Былинина, заместитель генерального директора по операционной деятельности АО «Газстройпром».

Николай Головкин, заместитель генерального директора ООО «Газпром Межрегионгаз», пообещал теплые квартиры. «Спасибо "Коммерсанту", что отмечает предприятия различных отраслей. Кто-то кормит, кто-то одевает, а мы обещаем, что этой зимой в ваших домах будет тепло. Это очень важно!»— заявил он.

Главную награду — диплом лидера — получил Денис Томашевский, исполнительный директор территории «Северо-Запад» торговой сети «Пятерочка»: компания ООО «Агроторг» третий год подряд возглавляет рейтинг крупнейших компаний по приросту выручки.

«Огромная благодарность организаторам рейтинга! Очень хорошо, что рейтинг, с одной стороны, меняется, с другой — у нас остается лидерская роль. Но за ней стоит большая работа всего коллектива. Это лидерство показывает, что в нашем желании быть ближе к клиенту вместе с нашими сотрудниками, поставщиками, производителями и региональными властями, которые поддерживают нас в развитии, мы идем по правильному пути. Будем надеяться на то, что рейтинг и дальше будет развивать всю индустрию»,— заявил господин Томашевский.

«Мы с вами работаем в сложнейшее время, но очень важно, что динамика экономических показателей компаний позитивная!»— заключил Александр Щелканов.

Как прошла церемония награждения лидеров — в галерее «Ъ Северо-Запад».

Светлана Куликова