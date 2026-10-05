Учителям в Башкирии обычно предлагают зарплату ниже 42 тысяч рублей

По итогам третьего квартала медианная предлагаемая зарплата для преподавателей в Башкирии составляла 41,7 тыс. руб. Об этом «Ъ-Уфа» рассказали в пресс-службе hh.ru в Приволжском федеральном округе. За год медианная зарплата выросла на 12%.

В сентябре медианная предлагаемая зарплата в целом по Башкирии составляла 90,3 тыс. руб., добавили в hh.ru.

Всего в республике трудоустроено 31 тыс. учителей, из которых 91% имеют высшее образование

Идэль Гумеров