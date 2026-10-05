Глава Минфина пообещал МРОТ на уровне 35 тысяч рублей к 2030 году
Поставленная президентом задача по повышению минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 35 тыс. руб. к 2030 году будет выполнена, заверил глава Минфина Антон Силуанов. Он заявил об этом на парламентских слушаниях в Совете федерации.
Антон Силуанов
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
Министр напомнил, что в 2027 году МРОТ в России вырастет до 28,9 руб. «Задача... обеспечить МРОТ к 2030 году на уровне 35 тыс. руб. будет выполнена. Это позволит ускорить рост заработных плат работников с невысокими доходами»,— сказал министр (цитата по ТАСС).
С 1 января 2026 года МРОТ был установлен на уровне 27 093 руб. Показатель рассчитывается на основе медианной зарплаты по стране. В зависимости от региона он может быть выше. Например, в Москве МРОТ равен 39 730 руб., в Санкт-Петербурге — 31 250 руб.
Траектория повышения МРОТ формируется не разовым решением о фиксированной сумме: с 2025 года правительство ежегодно устанавливает его размер, причем он должен быть не ниже 48% медианной зарплаты за предыдущий год. Поэтому достижение целевого уровня к 2030 году связано с динамикой зарплат по стране и последующими ежегодными пересмотрами минимальной планки.
Повышение МРОТ увеличивает заработные платы работников, получающих оплату около установленного минимума. Для малого и среднего бизнеса оно означает также рост страховых взносов, размер которых напрямую зависит от МРОТ; это увеличивает расходы работодателей одновременно с фондом оплаты труда.