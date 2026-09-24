Силуанов: минимальный размер оплаты труда приблизится к 29 тыс. руб. в 2027 году

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2027 году увеличится до 28,9 тыс. руб. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов на заседании правительства.

«Величина минимального размера оплаты труда в 2027 году составит 28 935 рублей, или увеличится на 6,8% — это прогнозный рост заработных плат в следующем году»,— сказал глава Минфина (цитата по сайту правительства). По его словам, к 2030 году размер МРОТ увеличится до 35 тыс. руб. Это позволит «ускорить рост заработной платы работников с небольшими доходами», добавил министр.

Федеральный МРОТ с 1 января 2026 года установлен на уровне 27 093 руб. Показатель рассчитывается на основе медианной зарплаты по стране. В зависимости от региона он может быть выше. Например, в Москве МРОТ равен 39 730 руб., в Санкт-Петербурге — 31 250 руб.