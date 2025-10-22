В запрете торговли сигаретами на остановках сделают исключения

В принятом в первом чтении Госдумой законопроекте о запрете продаж сигарет и вейпов на остановках общественного транспорта будет сделано исключение для единственных торговых точек в малых населенных пунктах.

Исключение в законопроект, предложенный в мае думой Хабаровского края, внесено по инициативе правительства РФ. Депутаты учтут его при доработке ко второму чтению, о чем заявил на заседании во вторник представитель Хабаровской краевой думы, депутат Госдумы Максим Иванов («Единая Россия»).

Изменения вносятся в «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма» и могут вступить в силу с 1 марта 2026 года. «За» законопроект проголосовали 396 депутатов, и только один — Анатолий Вассерман (СРЗП) — против. Он заявил «Ведомостям», что не поддерживает введение административных ограничений, и больше пользы принесет пропаганда здорового образа жизни и доведение населению информации о вреде курения.

Продажа табачной и никотинсодержащей продукции уже запрещена на железнодорожных вокзалах, в автовокзалах, аэропортах, морских и речных портах, а также на станциях метро. Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявлял, что расширение этого запрета на остановки поспособствует «сокращению территориальной доступности табака и вейпов и внесет вклад в снижение потребления никотина среди населения».

Эрнест Филипповский