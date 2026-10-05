Ренессанс конструктивизма

Конструктивизм как архитектурный стиль развивался в Советской России с 10-х годов XX века. Направление по-своему переосмысляло ведущую идеологию времени. В стране строилось новое коммунистическое общество. В нем приоритетной становилось то, какую пользу может привнести искусство. В связи с этим для конструктивизма характерна функциональное назначение зданий, таких как дома-коммуны, фабрики-кухни, дома специалистов, дворцы советов. Эстетика объектов становилась прикладной, красота зданий должна была заключаться в аскетизме, четких и понятных геометрических формах. Стиль оставался в СССР ведущим до начала 30-х годов. К этому времени конструктивистские здания появились во многих городах страны. Особенно активно велось строительство таких индустриальных объектах в региональных промышленных центрах: Свердловск (Екатеринбург), Иваново, Красноярск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Объекты конструктивизма в России сохраняют и восстанавливают преимущественно силами энтузиастов

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Объекты конструктивизма в России сохраняют и восстанавливают преимущественно силами энтузиастов

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

К концу прошлого века значительная часть наследия этой эпохи пришла в упадок, а значение объектов в этом стиле стало для общества неочевидным.

В последние годы в России интерес к восстановлению архитектуры конструктивизма в России растет. Этому способствуют примеры реконструкции, реализованные в разных городах. В Самарской области также заговорили об обширном наследии эпохи. Драйвером этого стало открытие филиала Государственной Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни. Построенный в 1932 году объект по проекту архитектора Екатерины Максимовой более 15 лет находился в полуразрушенном состоянии.

Теперь же в городе формируют списки зданий в стиле конструктивизма. Их позиционируют как яркие образцы архитектуры авангарда. К примеру, по данным той же самарской Третьяковки, в городе насчитывается как минимум 11 зданий, относящихся к конструктивизму.

В конце сентября в Самаре архитекторы, исследователи направления, представители некоммерческих общественных объединений обсуждали, как спасать наследие и что этому препятствует.

Как отмечают специалисты, сегодня тема авангарда ещё не стала ключевой или приоритетной для региональной общественности, бизнеса или органов власти. К примеру, в Екатеринбурге, который в последние годы претендует на статус «столицы конструктивизма», ценность этих объектов окончательно не сформирована. «Конструктивизм уступает по значимости императорскому и демидовскому маршрутам, либо объектам, связанным с экс-президентом Борисом Ельциным», — признает директор культурно-просветительского проекта «Территория авангарда», доцент Уральского федерального университета Лариса Пискунова.

Обществу предстоит еще большая работа по тому, чтобы увидеть в этом наследии шедевры.

По словам историка архитектуры, создателя проекта ReuseArch Марины Юшкевич, постройки слишком долго казались слишком новыми, простыми, массовыми и утилитарными, чтобы считаться наследием. «Красота классических дворцов и усадеб с колоннами сразу понятна. Отторжение стиля связано не только с эстетикой, но и с идеями того времени: эпоха прошла, тезисы коммунизма стали неприемлемы. Многие инфраструктурные объекты вообще не воспринимаются как наследие. Другая проблема конструктивизма — он некрасиво стареет, как и весь модернизм. Плохое состояние принимают за плохую архитектуру, хотя это не одно и то же», - говорит Марина Юшкевич. Задача исследователей направления должна состоять и в том, чтобы менять восприятие советского авангарда. «В Москве реализуются проекты реновации, благодаря которым здания продолжают развиваться не как музейные экспонаты, а как часть повседневности. Личное соприкосновение людей с историческими вещами: именно оно делает наследие осязаемым и значимым для каждого — ведь многие живут в исторических зданиях и сталкиваются с этим наследием ежедневно», — комментирует историк, соавтор канала «Кооператив 1931» Константин Гудков.

По оценке журналиста, редактора PR-отдела Третьяковской галереи в Самаре Ильи Сульдина, позитивные сдвиги по переосмыслению наследия заметны. «Мы надеемся, что импульс из Москвы может распространится на другие города. Важно, чтобы инициативу проявляли не только государственные структуры, но и частные лица, которые смогут включиться в сохранение и развитие этой темы», — говорит журналист. Однако по словам исследователя, соавтора канала «Кооператив 1931» Александра Дуднева, ориентироваться на столичный опыт регионам не стоит. «Даже если посмотреть на последние объекты Москвы, где сейчас работают уважаемые институции, к ним найдётся масса претензий: от уничтоженных стен до нарисованных кирпичей, которые выдают за подлинные», — добавляет он.

Однако, как утверждают эксперты, в долгосрочной перспективе сохранение объектов конструктивизма и модернизма станет драйвером для развития самих городов. «Авангардная архитектура может быть брендом, культурным кодом, объединять активистов, создавать региональные партнерства и международные проекты. Важно продолжать работать над расширением аудитории и форматов, опираясь на соучастие и вовлечение людей в восстановление таких объектов», — подчеркивает Лариса Пискунова.