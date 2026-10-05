В Ростове разработают проект КРТ у Гвардейской площади

В Ростове-на-Дону планируется реализовать проект комплексного развития территории (КРТ) в районе площади Гвардейской — на участках по ул. Красноармейской, 1 «А» и пр. Сиверса, 12 «Г». Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на первого заместителя министра строительства Ростовской области Сергея Вифлянцева.

Инициаторами проекта выступили правообладатели земельных участков. Их имена не раскрываются. В рамках формируемой архитектурной концепции на территории предполагается строительство высотного здания футуристического вида. Его планируют разместить вдоль формируемой транспортной оси по проспекту Сиверса.

Остальные параметры будущей застройки пока не определены.

Как отметил господин Вифлянцев, жилищное строительство на этой территории возможно только в рамках КРТ с соблюдением требований федерального и регионального законодательства. Реализация такого проекта предусматривает синхронное создание жилой застройки и необходимой социальной инфраструктуры.

Сейчас концепция проекта находится на стадии разработки. Правообладатели пока не обращались в министерство строительства Ростовской области с заявлениями о заключении договоров о комплексном развитии территории.

Наталья Белоштейн