ПСБ продолжает развивать сотрудничество с Белоруссией

Председатель ПСБ Петр Фрадков в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко 5 октября обсудил углубление партнерства в финансовой и промышленной сферах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель ПСБ Петр Фрадков

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь Председатель ПСБ Петр Фрадков

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

«Беларусь является абсолютным приоритетом и всегда являлась. Для нас очень важно, что это сотрудничество продолжается и развивается, причем по совершенно разным направлениям», — подчеркнул глава банка. Среди перспективных сфер взаимодействия — межбанковские операции, сотрудничество с крупнейшими производителями, а в перспективе — работа в сфере лизинговых услуг.

Петр Фрадков отметил, что ПСБ всегда был и продолжает являться одним из ключевых партнеров банковской системы Белоруссии в целом, одним из крупных кредиторов банков. «Для нас это важно. Мы это направление развиваем», — заявил он.

Кроме того, ПСБ финансирует ряд промышленных гигантов, включая Минский автомобильный завод, а также производителя карьерных самосвалов и тяжелой транспортной техники ОАО БЕЛАЗ.

В рамках расширения сотрудничества с белорусской промышленностью ПСБ прорабатывает выход на рынок лизинговых услуг совместно с государственной лизинговой компанией Беларуси. «Сейчас проходим все необходимые процедуры по работе с государственной лизинговой компанией», — пояснил господин Фрадков.

Также в число стратегических партнеров ПСБ в Белоруссии входит Белорусская железная дорога.

Александр Лукашенко, в свою очередь, подчеркнул, что в республике очень положительно настроены в отношении банка и хотели бы самого тесного взаимодействия. «Спасибо за то, что приехали в Беларусь. Я готов к обсуждению любых вопросов. Мы готовы сотрудничать», — заявил Александр Лукашенко.

Он позитивно отозвался о недавно утвержденном Россией проекте строительства высокоскоростной магистрали от Москвы до Минска. Россия и Белоруссия 1 октября подписали меморандум о сотрудничестве по строительству магистрали протяженностью 715 км между двумя столицами через Смоленск. На линии планируется использовать 21 высокоскоростной поезд с максимальной скоростью до 400 км/ч. Время в пути составит менее трех часов. «Это очень интересно для наших людей», — заявил Александр Лукашенко, отметив, что в последние годы граждане республики, особенно молодежь, стали часто посещать Россию и ее столицу.

«Поэтому давайте вместе сотрудничать для того, чтобы наши народы были всегда вместе. И чтобы никогда не возникало по ту или другую сторону — в Минске или Москве — разговоров о том, что наши народы можно каким-то образом разорвать», — подчеркнул глава республики.