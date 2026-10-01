Бюджет выдвинулся в Госдуму

Уже в день своего первого пленарного заседания депутаты Госдумы нового созыва получили от правительства объемный бюджетный пакет — проект федерального бюджета на 2027–2029 годы и набор связанных с ним законопроектов. В условиях скромного роста экономики, санкций и больших социальных обязательств правительство попыталось сформировать прежде всего устойчивый к рискам бюджет. В целом это удалось: расходы-2027 фактически заморожены на уровне этого года, а дефицит составит приемлемые 2,2% ВВП. Помочь достижению показателя должно точечное увеличение налогов. Дополнительно подстраховать доходную часть призвано снижение цены отсечения нефти для накопления денег в ФНБ. Основными по объему статьями расходов бюджета в 2027 году стали «Национальная оборона» и «Социальная политика».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Правительство поздно вечером в среду, 30 сентября, уложившись в установленный законодательством срок (не позднее 1 октября) внесло в Госдуму бюджетный пакет — проект бюджета на 2027–2029 годы и большое количество увязанных с ним законопроектов и справочных материалов.

По части внешних условий формирования бюджета, как следует из макропрогноза Минэкономики, правительство не ждет сохранения цен на нефть на нынешнем высоком уровне.

При текущих плюс-минус $100 за баррель Brent цена на 2027 год закладывается на среднем уровне $73 для Brent и всего $53 за баррель для Urals.

Цена отсечения нефти, доходы от превышения которой будут направляться не на расходы, а накапливаться в ФНБ, еще ниже — $50 (в 2026-м — $59 за баррель). Бюджету (точнее его экспортным доходам) при этом должен несколько помочь прогнозно слабеющий рубль: ожидается, что в 2027-м средний курс национальной валюты составит 87,4 руб./$ после 79,5 руб./$ в 2026-м.

Внутренние предпосылки верстки бюджета можно назвать умеренно оптимистичными. Макропрогноз Минэкономики предполагает, что после роста лишь на 0,6% в 2026 году российский ВВП в 2027-м увеличится на 1,4%. Такое скромное ускорение должно произойти благодаря прекращению падения капвложений, восстановлению выпуска и экспорта, росту реальной зарплаты, располагаемых доходов и потребления домохозяйств.

В таких условиях Минфину пришлось «собирать» не столько стимулирующий, сколько устойчивый бюджет — с гарантией достаточности ликвидных резервов и ограничением по части наращивания расходов. Согласно внесенному проекту, доходы бюджета 2027 года должны вырасти на 5% к ожидаемым в 2026 году (до 43,3 трлн руб.). Расходы при этом вырастут лишь символически — на 0,4% (до 48,8 трлн руб.). Основными по объему статьями расходной части бюджета в 2027 году остаются «Национальная оборона» и «Социальная политика».

Такие планы не гарантируют, что будет именно так (например, ожидается, что в этом году итоговые траты превысят изначально заложенные в закон сразу на 3,5 трлн руб.), тем не менее это позволяет говорить о предпринятой Минфином попытке бюджетной консолидации (такой замысел, впрочем, был у ведомства и два последних года).

Получаемый при таком раскладе доходов и расходов дефицит бюджета 2027 года 2,2% ВВП, или 5,5 трлн руб. (после ожидаемых в 2026-м 3,2% ВВП, или 7,3 трлн руб.) можно считать приемлемым.

Закрываться разрыв между доходами и расходами будет преимущественно внутренними заимствованиями (чистое размещение госбумаг должно составить 6,5 трлн руб.). Изъятий из ФНБ в 2027-м не планируется, и к концу объем фонда должен вырасти на 1,1 трлн руб.

Добиться такой «приемлемости» дефицита должно помочь в том числе точечное повышение налогов. Как следует из пояснительной записки к налоговым поправкам бюджетного пакета, включение в налоговую базу НДФЛ со ставками налога от 13% до 22% пассивных доходов (от дивидендов, процентов от вкладов, операций с ценными бумагами и цифровыми правами, от продажи имущества и пр.) пополнит федеральный бюджет на 450 млрд руб. за три года. Сейчас все такие доходы облагаются по ставкам 13–15% — в правительстве подчеркивают, что рост нагрузки затронет лишь 6% россиян и не коснется вкладов до 1 млн руб.

Установление для ПИФов обязанности по уплате налога на прибыль с получаемых пассивных доходов по ставке 15% добавит бюджетной системе еще 100 млрд руб., повышение ставки налога на прибыль с дивидендов, уплачиваемых в пользу нерезидентов на счета «С», с 15% до 35% — 130 млрд руб. Введение НДС для трансграничной онлайн-торговли в РФ сразу в максимальном 22-процентном размере добавит 75 млрд руб. в год., индексация акцизов — 80 млрд руб. в год (из них 40 млрд — в федеральный бюджет). Наконец, поступления по налогу на сверхдоходы для горно-металлургических компаний ожидаются на уровне 200 млрд руб. ежегодно.

Первое чтение проекта закона о бюджете на трехлетку запланировано в Госдуме на 29 октября.

Вадим Вислогузов