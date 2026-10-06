Ледниковый период по-приморски

Шерстистый мамонт — один из самых узнаваемых символов ледникового периода, но его история на территории современного Приморского края долгое время оставалась фрагментарной. Новое исследование Федерального научного центра биоразнообразия ДВО РАН впервые сводит воедино все известные данные о находках мамонта в регионе: шесть местонахождений, десятки костей и зубов, две климатические эпохи. Ученые не только восстановили картину расселения древних гигантов, но и исправили исторические неточности, а также указали, где сегодня можно увидеть уцелевшие экспонаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Что нового рассказали приморские находки, почему кости мамонтов здесь так редки и где искать следы древних животных, «Ъ-Науке» объяснил старший научный сотрудник лаборатории териологии ФНЦ биоразнообразия ДВО РАН, кандидат биологических наук Валерия Омелько.

— Мамонты жили в Приморье в две разные эпохи — теплую и холодную. Значит ли это, что они были гораздо более адаптивны, чем принято думать? Чем отличался рацион и образ жизни «приморского» мамонта в теплый период от его сородичей из суровой тундростепи Сибири?

— Существует стереотип, что мамонты обитали исключительно в суровых условиях, окруженные ледниками и снегом. На самом деле они были распространены очень широко и населяли два континента — Северную Америку и Евразию. Это уже говорит о том, что они не просто могли существовать в разных условиях, а действительно обитали в них. У нас в Евразии южная граница распространения мамонта находилась южнее территории современного Приморья, в Северо-Восточном Китае и на Корейском полуострове. В теплые эпохи на территории Приморья сохранялся умеренный климат с выраженной сезонностью, лето было влажным и более жарким, чем в настоящее время. На данный момент установлено, что мамонты жили стадами, которые могли перемещаться на большие расстояния, им нужны были обширные открытые пространства степного типа с высокопродуктивной растительностью. Понятно, что в зависимости от региона состав поедаемых растений различался. Есть исследование, показавшее различие в рационе приморских и северокитайских мамонтов, однако детальных данных об образе жизни приморских мамонтов нет, этот вопрос требует дальнейшего исследования.

— Редкость находок костей объясняется кислотностью почв и муссонным климатом. Как в таких агрессивных условиях вообще смогли уцелеть те единичные образцы, которые вы исследовали? Есть ли в Приморье специфические зоны (например, карстовые пещеры), где шансы найти кости мамонта выше?

— В Приморском крае все находки костей плейстоценовых животных, кроме мамонта, известны исключительно из пещер, так что, да, в нашем регионе карстовые пещеры — это уникальные «кладовые» костей древних животных. При этом кости мамонта были обнаружены лишь в одной пещере из всех изученных. А еще несколько жевательных зубов и бивней были найдены в речных и озерно-речных отложениях. Они покрыты эмалью и являются самыми прочными элементами скелета, видимо, именно это дало им шанс сохраниться до наших дней за пределами карстовых пещер. Костей мамонта в таких местонахождениях в Приморском крае не находили.

— При сведении данных вам пришлось исправлять исторические неточности. О каких именно ошибках прошлых лет идет речь? Были ли случаи, когда кости других животных (например, мастодонтов или трогонтериевых слонов) ошибочно приписывали шерстистому мамонту?

— В статьях предшественников были напутаны некоторые факты, например, там было указано, что зуб, найденный на 9112-м километре ДВЖД был обнаружен в 1895–1896 годах, в действительности же его обнаружили существенно позже, в 1955-м, а эти даты относятся к сооружению, послужившему отметкой для определения глубины находки. Путаницы в идентификации принадлежности костей мамонту не было.

— Шесть местонахождений для Приморья — это много или мало? Какая из этих точек преподнесла самый большой сюрприз или была самой труднодоступной для палеонтологов?

— Только в одном местонахождении палеонтологи вели профессиональные раскопки — в пещере имени Географического общества, все остальные находки были сделаны случайно рабочими при прокладки оросительной системы на рисовых чеках, при монтировании железнодорожного моста через реку и при других обстоятельствах.

— Вы провели огромную работу по систематизации находок, разбросанных по музеям. Сталкивались ли вы с ситуацией «потерянных» экспонатов, когда в старых отчетах находка есть, а в реальности в фондах ее пришлось искать годами?

— К сожалению, некоторые находки так и не удалось найти. Есть находки, о которых известно из литературы, но даже в первоначальных источниках не указано место их хранения. А вот бивни хорольского мамонта хранились в научно-исследовательском учреждении, но сейчас их там нет и нет никаких сведений о них. Так что неизвестно, когда и при каких обстоятельствах эти бивни пропали.

— Систематизация находок открывает путь к палеогеномике. Но учитывая, как сильно местный климат и кислые почвы разрушают кости, реально ли вообще выделить из приморских образцов качественную ДНК? Проводились ли уже какие-то тестовые анализы?

— Опыт показывает, что из плейстоценовых костей других животных, найденных в Приморском крае, удается извлечь ДНК, так опубликованы данные по лошадям и некоторым грызунам. К настоящему времени генетического анализа остатков мамонта из Приморского края не делали, это приоритет будущих исследований.

— Можно ли сказать, что ваша работа — это готовая «карта сокровищ» для будущих экспедиций? Где ученым стоит копать в Приморье в первую очередь, опираясь на ваши выводы?

— К сожалению, нет, учитывая, что бльшая часть находок (пять местонахождений из шести) были сделаны случайно, а одна на глубине целых 7 м! Без сомнения, стоит продолжать плановые палеонтологические раскопки известных пещерных местонахождений и надеяться, что и в других пещерах, помимо пещеры имени Географического общества, попадутся кости мамонта. Для прицельного поиска костей в речных и озерно-речных отложениях необходимо привлекать геологические данные и специалистов-геологов. Кроме того, общественное обсуждение этой темы может помочь найти очевидцев других случайных находок, о которых нам пока неизвестно.

— Приморье — это фактически южная периферия ареала шерстистого мамонта в Азии. Как находки здесь соотносятся с соседними регионами: Якутией, Хабаровским краем, Китаем и Хоккайдо? Было ли Приморье для мамонтов «курортом» или зоной выживания?

— Находок мамонта в Приморском крае существенно меньше, чем в соседних регионах России и зарубежья, однако их наличие и то, что они относятся к разным климатическим этапам, говорит о том, что мамонт здесь обитал достаточно долгое время, его популяция была стабильной, а значит, условия были вполне оптимальными. Редкость находок связана не с редкостью мамонта здесь в прошлом, а с плохой сохранностью костных остатков любых животных в этом регионе.

— Радиоуглеродный анализ показал, что мамонты были здесь 18,5 тыс. лет назад, в период последнего ледникового максимума. А когда приморские мамонты исчезли окончательно? Стало ли причиной резкое изменение климата или к финалу этой истории уже успели приложить руку древние люди, населявшие регион?

— На настоящий момент мы можем только констатировать тот факт, что здесь обитал мамонт, но, когда он исчез с территории современного Приморского края и при каких обстоятельствах, неизвестно. Это связано с тем, что для периода 10–18 тыс. лет назад, когда он предположительно исчез, у нас совсем нет остеологических материалов. Причем не только мамонта, но и других животных, в том числе тех, которые, так же как и мамонт, вымерли. Например, это шерстистый носорог, носорог Мерка, плейстоценовая гиена, пещерный лев, первобытный бизон и некоторые другие. Для этого времени палеоботаники делают реконструкции климата и растительности, но о том, какие здесь жили животные и в какой момент, какие виды исчезли, до получения палеонтологического материала, можно только предполагать.

— Теперь, когда уцелевшие экспонаты «привязаны» к конкретным музеям, куда именно стоит отправиться жителю или гостю Приморья, чтобы увидеть самые впечатляющие кости или зубы местных мамонтов? И как вести себя обычному человеку, если он, например, наткнется на подобную кость на берегу реки или в карьере?

— Кости, жевательные зубы или бивни мамонта можно увидеть практически в каждом музее с естественно-научной экспозицией. Но обычно там представлены образцы из Якутии или других северных регионов. Находки мамонта из Приморского края можно увидеть только в двух музеях — в Музее-заповеднике истории Дальнего Востока им. В. К. Арсеньева (г. Владивосток) и в Хорольском историко-краеведческом музее им. И. Д. Бронниковой (с. Хороль, Хорольский район, Приморский край).

Находки костей всех древних животных очень ценны, даже если это не мамонт. Поэтому, если вы нашли любую кость или зуб, которая может оказаться древней, следует обратиться с этой информацией к специалистам. Их можно найти в научно-исследовательских институтах, университетах и естественно-научных музеях. (Во Владивостоке такие специалисты есть в Федеральном научном центре биоразнообразия ДВО РАН и Дальневосточном геологическом институте ДВО РАН. С нами также можно связаться через Telegram-канал «Палеомир Приморья» @PaleomirPrimorye, организованный специалистами-палеонтологами в том числе для этих целей.) Специалисту нужно будет сообщить точное место находки, сделать ее фотографию, рассказать, кто и когда нашел. Важно помнить, что находку не нужно извлекать без крайней необходимости, специалисту важно увидеть, как она залегает в породе.

Подготовлено при поддержке Минобрнауки