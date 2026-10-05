Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Craig Ruttle / AP Фото: Craig Ruttle / AP

Семья Микеле Тадеи всю жизнь занималась кожей, так что рынок он знал с детства. Ренцо Зенгиаро с юности работал дизайнером и отличался неуемной фантазией. Их бизнес-союз, кажется, скрепили на небесах. С тех пор как в 1966 году они решили уйти в свободное плавание, у них получалось все, несмотря на просчеты.

К примеру, придумать толковое название для фирмы бизнесменам так и не удалось. Bottega Veneta переводится просто как мастерская из Венеции. Простецкое имя, однако, не помешало делать утонченные аксессуары и продавать их модным брендам, а через несколько лет выпустить собственные сумки с уникальным плетением из полос кожи. Успех был сразу оглушительным.

Над логотипом тандем тоже долго не думал. Его как не было, так и нет. Зато есть лукавый девиз «Ваших аксессуаров достаточно». И правда ведь достаточно. Небольшая мастерская с ручным производством и сегодня не уступает рынок крупным маркам. Смелость города берет.

Павел Шинский