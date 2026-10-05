Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В числе главных символов Москвы, конечно, многие назовут высотки. Их строительство началось в начале 1950-х, а должно было их быть восемь штук. Именно столько заложили в 1947 году, когда праздновали восемь веков Москвы. Однако восьмую — в Зарядье — так и не построили. В исторических очерках ее называли «бериевской» высоткой, там должно было разместиться МВД.

Все построенные высотки напоминают о самом первом проекте, подготовленном архитектором Борисом Иофаном. А именно: многоярусное здание Дворца Советов высотой 420 м, из которых 100 м занимала статуя Ленина на верхушке этой жуткой громадины. Этот же архитектор вначале занимался (но быстро был смещен) проектированием главного здания МГУ — собственно, первой построенной высотки; здание высотой в 240 м сохраняло статус самого высокого в Европе до 1990 года.

Тем не менее один дом, который с 1931 до 1953 года был самым высоким в Москве, Иофан все же спроектировал и достроил. Это 12-этажный 53-метровый Дом на набережной — Дом правительства, или Первый Дом Советов.

До него пальму первенства на более или менее продолжительное время удерживали Дом Афремова, построенный в 1905 году на Садовой-Спасской, — этот восьмиэтажный дом высотой около 35 м считался первым «тучерезом» города. А в 1913 построили Дом Нирнзее в Большом Гнездниковском переулке — 10 этажей и более 40 м ввысь. «Тучерезами» исторически в России называли с начала XX века все высотные дома.

Среди нереализованных проектов стоит вспомнить абсолютно футуристические горизонтальные небоскребы, предложенные в 1920-х советским архитектором Элем Лисицким. Очень похожие идеи ныне использованы в ряде стран. И нечто похожее по принципу можно увидеть в школе «Сколково». Кстати, редакция “Ъ FM” оказалась большим любителем тучерезов — из «Башни на Набережной» в Москва-Сити мы переехали в деловой центр «Оружейный», построенный в неосталинском стиле высотой 165 м по шпилю.

Дмитрий Буткевич