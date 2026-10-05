Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Мозг устает быстрее мышц. Более того, изможденная голова мешает нам заниматься спортом и вставляет палки в колеса выстроенному режиму. Тяжелый рабочий день позади, и по всем заветам было бы неплохо пойти в зал, бассейн или просто пробежаться по улице.

Но морально уставший человек физически способен на меньшую нагрузку, даже если его мышцы были пассивны.

Это обнаружили ученые из Университета Монреаля. Одним участникам эксперимента они дали когнитивные задачки, пока вторая группа смотрела документальные фильмы. После все вместе сели на велотренажеры. Те испытуемые, которые трудились умственно, крутили педали в среднем на 119 секунд меньше, чем остальные. При этом показатели работы мышц практически не изменились. Просто физическая нагрузка субъективно казалась не такой легкой.

Проще говоря: тело еще способно на подвиги, но мозг посылает сигнал остановиться.

То же наблюдалось после плохого сна, длительного перелета или других выматывающих дел. Предыдущие исследования этой команды показали, что умственная усталость влияет на разные виды физических упражнений неодинаково.

Если тяжелоатлет поднимает вес, спринтер бежит короткую дистанцию или боксер готовится к схватке — никакие когнитивные нагрузки этому не мешают. А вот если приходится долго ехать на велосипеде, бежать или плыть, спортсмену приходится постоянно оценивать свои силы. И вот здесь уставший мозг может раньше времени решить, что пора остановиться. Но это не значит, что перед тренировкой нельзя думать, как заключают авторы исследования. Просто стоит дать голове чуть отдохнуть.

Анна Кулецкая