В Самаре суд вынес приговор члену преступной группы за незаконный сбыт наркотиков

Советский районный суд Самары признал виновным гражданина в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков, совершенное с использованием интернета, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба Самарского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Суд с учетом активного способствования раскрытию преступления и других смягчающих вину обстоятельств назначил подсудимому наказание в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Сотовый телефон, являющийся существенным доказательством по делу, конфискован в доход государства.

Суд установил, что в апреле 2026 года неустановленное лицо, которое использует в мессенджере никнейм «Иосиф Сталин», создало преступную группу, в которую вошел фигурант дела. Через тайник - «закладку» подсудимый получил 221,56 г наркотика (особо крупный размер). Он поместил его у себя по месту жительства, где расфасовал для последующего незаконного сбыта.

При задержании наркотическое средство изъяли из оборота. Приговор в законную силу не вступил.

Руфия Кутляева