Лавров назвал неприемлемым размещение инфраструктуры НАТО в Афганистане

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о категорической неприемлемости размещения военной инфраструктуры НАТО в Афганистане и соседних странах. Об этом он сообщил на заседании Московского формата консультаций по Афганистану на уровне спецпредставителей и старших должностных лиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Глава МИДа подчеркнул, что любое присутствие НАТО в регионе ведет к дестабилизации и росту конфликтности. Исторический опыт за последние десятилетия, по его словам, не показывает иных результатов от такого вмешательства.

Силы НАТО были размещены в Афганистане после теракта 11 сентября 2001 года в США. В начале 2021 года Вашингтон и другие члены альянса начали выводить войска из страны, к августу операция была официально завершена.