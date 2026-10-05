Лавров назвал неприемлемым размещение инфраструктуры НАТО в Афганистане
Лавров: Россия считает неприемлемым присутствие НАТО в Афганистане
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о категорической неприемлемости размещения военной инфраструктуры НАТО в Афганистане и соседних странах. Об этом он сообщил на заседании Московского формата консультаций по Афганистану на уровне спецпредставителей и старших должностных лиц.
Сергей Лавров
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
Глава МИДа подчеркнул, что любое присутствие НАТО в регионе ведет к дестабилизации и росту конфликтности. Исторический опыт за последние десятилетия, по его словам, не показывает иных результатов от такого вмешательства.
Силы НАТО были размещены в Афганистане после теракта 11 сентября 2001 года в США. В начале 2021 года Вашингтон и другие члены альянса начали выводить войска из страны, к августу операция была официально завершена.
Для Москвы безопасность Афганистана должна строиться без военных баз России на его территории и без превращения соседних стран в опорные пункты сил США и НАТО. При этом Россия заявляет о намерении развивать с Афганистаном взаимовыгодное сотрудничество.
В октябре 2021 года Сергей Лавров призывал соседей Афганистана не допустить размещения у себя сил США и НАТО после их ухода с афганской территории. Тогда же он говорил о возможной передислокации сил альянса в Центральную, Южную и Юго-Восточную Азию; поэтому в российской трактовке вопрос о базах связан с доступом к более широкому региону, а не только с присутствием внутри Афганистана.