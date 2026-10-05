Нобелевскую премию по медицине присудили за исследования в области оптогенетики

Нобелевская премия 2026 года по медицине и физиологии присуждена Карлу Дейссероту, Георгу Нагелю и Петеру Хегеману. Как объявил Нобелевский комитет в Стокгольме, ученые награждены за исследования светоуправляемых ионных каналов и оптогенетики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: TT News Agency / Pontus Lundahl / Reuters Фото: TT News Agency / Pontus Lundahl / Reuters

В прошлом году премию получили американские исследователи Мэри Брунков и Фред Рамсделл и японский ученый Симон Сакагучи — за открытия в области периферической иммунной толерантности.

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