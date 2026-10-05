Нобелевскую премию по медицине присудили за исследования в области оптогенетики
Нобелевская премия 2026 года по медицине и физиологии присуждена Карлу Дейссероту, Георгу Нагелю и Петеру Хегеману. Как объявил Нобелевский комитет в Стокгольме, ученые награждены за исследования светоуправляемых ионных каналов и оптогенетики.
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В прошлом году премию получили американские исследователи Мэри Брунков и Фред Рамсделл и японский ученый Симон Сакагучи — за открытия в области периферической иммунной толерантности.
Подробнее — в материале «Ъ» «Не навреди».
Оптогенетика — это метод управления физиологической активностью клетки с помощью света. Для этого в нейрон генетически вводят ген светочувствительного белка, такого как родопсин. После освещения родопсин переводит световой сигнал в нервный импульс. Например, в эксперименте на мыши ген водорослевого родопсина доставили в нервную клетку мозга, и свет, поданный через световод, вызвал ее возбуждение.
Это направление, появившееся в середине 2000-х годов, объединяет физиологию, генную инженерию и оптические методы. Оптогенетика применяется не только для изучения работы нервных клеток. В 2021 году модифицированные светочувствительные белки были внедрены в ганглионарные клетки сетчатки, что позволило создать искусственный слой светочувствительных клеток в сетчатке слепого.