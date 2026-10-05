Минфин с 7 октября увеличит покупку валюты и золота в пять раз
Минфин раскрыл объем средств на покупку валюты и золота с 7 октября по 6 ноября
Минфин России с 7 октября по 6 ноября намерен купить иностранной валюты и золота по бюджетному правилу на 279,42 млрд руб. Это в пять раз больше планируемого месяцем ранее объема (55,6 млрд руб.). Ежедневный объем покупки составит 12,7 млрд руб., сообщила пресс-служба ведомства.
По данным Минфина, ожидания по объему дополнительных нефтегазовых доходов бюджета в октябре достигают 289,46 млрд руб. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного их объема и оценки по итогам сентября составило -10,04 млрд руб.
Бюджетное правило позволяет перераспределять доходы от экспорта нефти и газа. Все доходы, превышающие установленную цену отсечения на нефть в $59 за баррель, направляют на покупку валюты и золота в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Если фактическая цена нефти ниже цены отсечения, то Минфин, наоборот, продает валюту и золото из ФНБ.
Бюджетное правило превращает оценку нефтегазовых доходов в операции с активами Фонда национального благосостояния. Доходы сверх установленной цены отсечения направляются на покупку иностранной валюты и золота, а при недополучении нефтегазовых доходов механизм разворачивается — активы из ФНБ продаются. Поэтому рост объявленного объема покупок означает не прямое финансирование расходов, а увеличение перечислений в эти инструменты ФНБ.
Для валютного рынка такие действия создают дополнительный спрос на валюту. По оценке аналитика, он прежде всего отражается на рубле и становится фактором непредсказуемости и нестабильности рынка; при этом влияние конкретной операции зависит и от ее соотношения с общими оборотами торгов. Само изменение направления операций Минфина России в другом эпизоде оказывало скорее психологическое воздействие, когда объем сделки был небольшим относительно рынка.