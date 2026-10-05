Молдавия обвинила Россию в падении снаряда возле КПП на границе с Украиной

Пограничная полиция Молдавии заявила, что утром 5 октября вблизи автомобильного пункта пропуска «Паланка – Маяки-Удобное» на молдавско-украинской границе упал снаряд. Ответственность за инцидент молдавская сторона возложила на Россию.

«В 09:38 рядом с КПП (на молдавской территории.— "Ъ") упал снаряд и, ударившись о землю, отрикошетил и попал в припаркованный автобус»,— заявили в полиции. Автобус был поврежден, легкие ранения также получил сотрудник полиции.

Работу пункта пропуска приостановили. Гражданам посоветовали воздержаться от поездок в этот район. При этом в пресс-релизе полиции указывается, что инцидент «связан с российскими атаками на украинскую инфраструктуру».

На прошлой неделе МИД Молдавии дважды вызывал посла России из-за проникновения БПЛА в воздушное пространство Молдавии. В сентябре посол Олег Озеров, комментируя более ранние аналогичные случаи, называл обвинения в адрес России бездоказательными.