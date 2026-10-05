Молдавия обвинила Россию в падении снаряда возле КПП на границе с Украиной
Пограничная полиция Молдавии заявила, что утром 5 октября вблизи автомобильного пункта пропуска «Паланка – Маяки-Удобное» на молдавско-украинской границе упал снаряд. Ответственность за инцидент молдавская сторона возложила на Россию.
«В 09:38 рядом с КПП (на молдавской территории.— "Ъ") упал снаряд и, ударившись о землю, отрикошетил и попал в припаркованный автобус»,— заявили в полиции. Автобус был поврежден, легкие ранения также получил сотрудник полиции.
Работу пункта пропуска приостановили. Гражданам посоветовали воздержаться от поездок в этот район. При этом в пресс-релизе полиции указывается, что инцидент «связан с российскими атаками на украинскую инфраструктуру».
На прошлой неделе МИД Молдавии дважды вызывал посла России из-за проникновения БПЛА в воздушное пространство Молдавии. В сентябре посол Олег Озеров, комментируя более ранние аналогичные случаи, называл обвинения в адрес России бездоказательными.
Приостановка работы КПП в таких обстоятельствах служит мерой безопасности, а не только реакцией на повреждение транспорта. В августе 2023 года три пункта на молдавско-украинской границе уже временно закрывали из-за риска воздушного нападения, а 1 октября 2026 года власти Молдавии из-за появления беспилотника перекрывали воздушное пространство над центральными и северными районами страны.
Связь падения снаряда с российскими атаками остается частью межгосударственной трактовки инцидентов. Посол России Олег Озеров связывал возможные пролеты с усилением ударов по украинской логистике и заявлял, что Молдавия не является целью; позднее он также говорил о готовности Москвы к совместному расследованию, утверждая, что Кишинев уклоняется от сотрудничества.