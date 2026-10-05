В Тверской области заказы Wildberries будет доставлять передвижной ПВЗ

Wildberries в тестовом режиме запустила в Тверской области доставку заказов через передвижной пункт выдачи — автолавку. По итогам тестирования маркетплейс «рассмотрит возможность масштабирования» такого формата, заявили ТАСС в объединенной компании Wildberries & Russ (RWB).

Пилотный проект охватывает 12 населенных пунктов в Краснохолмском муниципальном округе, где нет обычных пунктов выдачи заказов Wildberries. Это Бекрень, Поляны, Трофимово, Рогачево, Дор, Юрово, Могочи, Ременники, Желобни, Хвощино, Черная и Большое Рогозино. Автолавка с заказами будет приезжать четыре дня в неделю по расписанию.

Для использования нового формата доставки покупатели могут оформить заказ на сайте или в приложении, указать адрес и выбрать доставку курьером. После этого заказ поступит в ПВЗ в Красном Холме, откуда автолавка заберет заказы и доставит их по маршруту. В RWB считают, что новый формат позволит получать заказы непосредственно в своих населенных пунктах жителям малонаселенных и удаленных территорий.

По данным сервиса «Яндекс Карты», в России снизились темпы роста количества новых пунктов выдачи заказов (ПВЗ). За год количество таких объектов увеличилось на 25% и составляет сейчас 260 тыс. точек по всей стране. Годом ранее прирост оценивался в 33%. Аналитики считают, что на развитие ПВЗ повлияли и атаки на логистическую инфраструктуру крупнейших участников рынка — Ozon и Wildberries.

Подробности — в материале «Ъ» «Точечный рост».