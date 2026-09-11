Точечный рост

После рекордного 2025 года открытие новых пунктов выдачи заказов в России начало замедляться. В сентябре 2026 года по всей стране насчитывается около 260 тыс. таких объектов, на 25% больше год к году. Год назад прирост составлял около 33%. Эксперты связывают это с общим насыщением рынка, ростом стоимости обслуживания ПВЗ и атаками на логистические объекты отрасли, снизившими доходность таких точек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В России снизились темпы роста количества новых пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», за год количество таких объектов увеличилось на 25% и составляет сейчас 260 тыс. точек по всей стране. Годом ранее прирост оценивался в 33%.

2025 год был отмечен взрывным ростом сети пунктов выдачи заказов по всей стране: за год их количество увеличилось на 45%, до 220–230 тыс. точек, отмечает гендиректор ivideon (провайдер облачного видеонаблюдения для ПВЗ) Заур Абуталимов.

Сейчас замедление роста связано с высокой плотностью покрытия ПВЗ в крупных городах и общим снижением спроса на франшизы, считает эксперт.

В больших городах страны замедление более заметно. В начале сентября 2026 года в 16 городах-миллионниках количество ПВЗ увеличилось на 12%, до 62,2 тыс. точек, подсчитали в сервисе 2ГИС. Темпы роста значительно снизились — годом ранее показатель оценивался в 38%. Сейчас наиболее существенное увеличение наблюдается в Екатеринбурге (на 24%), Перми (22%) и Омске (20%), отмечают в 2ГИС (см. таблицу).

Открывать новые точки стало экономически сложнее: часть спроса перераспределяется между уже работающими ПВЗ, отмечает директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. В дальнейшем, считает операционный директор агентства «Шольчев» Полина Артемьева, ежегодный рост количества ПВЗ в городах-миллионниках будет ограничен 5–10%, в Москве — 1–5%.

Появление новых ПВЗ также тормозят высокая конкуренция, растущая арендная плата и оплата труда, которые негативно влияют на рентабельность ПВЗ, считает Заур Абуталимов. На развитие ПВЗ повлияли и атаки на логистическую инфраструктуру крупнейших участников рынка — Ozon и Wildberries, констатирует эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская. По оценке Международной ассоциации развития, маркетплейсов и предпринимателей (МАРМП), в результате атак на склады пострадало более 400 тыс. продавцов, а совокупные убытки составили 600–800 млрд руб., из которых только потери товаров продавцов — около 500 млрд руб.

Из-за снижения количества заказов в районах с пострадавшей инфраструктурой снизилась доходность ПВЗ, считают в МАРМП. Это сделало сегмент менее привлекательным для бизнеса.

В этих условиях маркетплейсы стали переходить к использованию ПВЗ как дополнительных логистических узлов.

Например, Ozon с 10 сентября в пунктах выдачи начнет продавать товары, от которых покупатели отказались или не забрали в течение двух недель. Если эта инициатива окажется эффективной, она поможет решить вопрос с падением доходности ПВЗ, считает господин Гафаров.

В Wildberries сообщили “Ъ”, что количество ПВЗ у компании за год выросло на 13%, до 98 тыс. в 22 тыс. населенных пунктов в РФ и странах присутствия маркетплейса. Для поддержания темпов роста открытия ПВЗ Wildberries реализовывает специальные мотивационные программы. В Ozon уточнили, что количество ПВЗ превысило 88 тыс. объектов, за год увеличившись на 13 тыс. В «Яндекс Маркете» отказались от комментариев.

Количество пунктов выдачи заказов в городах-миллионниках на 1 сентября 2026 года Город Количество пунктов (тыс.) Изменение за год (%) Москва 18,4 3,5 Санкт-Петербург 10,5 17,5 Краснодар 3,5 18,6 Екатеринбург 3,2 24,1 Новосибирск 2,8 6,7 Нижний Новгород 2,5 10,4 Самара 2,4 10,1 Казань 2,4 14,8 Ростов-на-Дону 2,3 10,4 Челябинск 2,2 15,8 Воронеж 2,2 10,1 Пермь 2,1 21,7 Уфа 2,1 19,9 Красноярск 1,8 15,8 Омск 1,6 20,3 Волгоград 1,6 13,4 Источник: данные 2ГИС.

Алина Мигачёва