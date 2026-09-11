Отгрузка промышленности Башкирии за семь месяцев выросла на 0,1%

Объемы отгрузки промышленной продукции в Башкирии в стоимостном выражении в январе — июле составили около 1,53 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по данным Башстата, показатель увеличился на 0,1% в сопоставимых ценах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В добывающем секторе отгрузка сократилась на 13,8%, до 210,8 млрд руб.

Обрабатывающее производство увеличило выпуск на 1,8%, до 1,16 трлн руб. Так, за семь месяцев в Башкирии произведено кокса и нефтепродуктов на 466,7 млрд руб. — это на 16,3% больше прошлогодних показателей. Выпуск в химической промышленности сократился на 4,5%, до 170,3 млрд руб. На третьем месте по отгрузке — пищевая промышленность, где выпуск уменьшился на 9,5%, до 98,2 млрд руб.

Производство прочих транспортных средств и оборудования в стоимостном выражении составило 58 млрд руб. (сокращение на 10,9%), стройматериалов — 46,5 млрд руб. (сокращение на 17,3%), лекарств — 42,1 млрд руб. (рост на 20,1%), машин и оборудования, не включенных в другие группировки — 40,4 млрд руб. (сокращение на 21,1%).

Рост также наблюдается в электроэнергетике (на 11,5%, до 135,5 млрд руб.) и коммунальном секторе (на 8,1%, до 19,5 млрд руб.).

Как сообщал «Ъ-Уфа», физические объемы промышленности Башкирии в январе — июле выросли на 8,4%, в том числе за счет увеличения объемов нефтепереработки.

По итогам первого полугодия отставание отгрузки промышленности Башкирии в денежном выражении составляло 2,4% при превышении физических объемов на 6,7%. При этом выпуск в обрабатывающей промышленности был меньше на 0,5%, чем в первые шесть месяцев 2025 года.

Идэль Гумеров