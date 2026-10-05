Готовность Кубани к отопительному сезону достигла 97%

Подготовка Краснодарского края к осенне-зимнему периоду 2026–2027 годов находится на завершающей стадии и составляет 97%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в краевом министерстве ТЭК и ЖКХ.

По данным государственной информационной системы ЖКХ, в регионе насчитывается почти 25,5 тыс. многоквартирных домов. Все 2,9 тыс. котельных готовы к сезону на 100%, как и объекты жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры.

На данный момент протяженность тепловых сетей на территории Кубани достигает 3,3 тыс. км. Они подготовлены на 100%, заменено 83 км. Согласно комплексным планам муниципальных образований Краснодарского края, на подготовку к отопительному периоду по всем направлениям выделено более 6 млрд руб., из них на теплосетевой комплекс власти региона направили 2,67 млрд руб.

Отмечается, что оценка готовности муниципальных образований Кубани продлится до 13 ноября 2026 года. По ее результатам территориям выдадут паспорта готовности.

«Все муниципальные образования принимают исчерпывающие меры к подготовке. Отстающих муниципальных образований нет»,— отмечается в сообщении регионального министерства.

Алина Зорина