Центры данных

Уже не первый год в России отрасли дата-центров уделяют особое внимание. С одной стороны, это значимая часть ИТ-ландшафта, которая обеспечивает работу крупных компаний и цифровых сервисов. С другой — это объекты, обеспечивающие рост энергопотребления в стране. В 2026 году для операторов центров обработки данных (ЦОД) в том числе появляются новые правила работы, а регуляторы продолжают обсуждать возможность выделения им дополнительных льгот на развитие. Что станет драйвером отрасли в ближайшее время — разбирались «Ъ-Технологии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Денисенко / Коммерсантъ Фото: Станислав Денисенко / Коммерсантъ

Основные данные, которые приводят отраслевые аналитики по итогам первого полугодия 2026-го и всего 2025-го, складываются в противоречивую картину. С одной стороны, всего за год темпы строительства и ввода в эксплуатацию объектов замедлились. В 2025 году коммерческие операторы дата-центров ввели эксплуатацию около 5,3 тыс. стойко-мест — почти втрое меньше, чем годом ранее (14,3 тыс.), оценивали CNews Analytics. Таким образом, емкость 30 крупнейших игроков выросла лишь на 7%, до 78,7 тыс. стоек, это самый низкий результат с 2018 года. Как объясняли эксперты, деньги на такие сложные проекты, как дата-центры, при высокой ключевой ставке оказались слишком дороги, и многие проекты оказались нерентабельны. По данным NF Group, в Московском регионе на 2026 год было заявлено 199 МВт новых мощностей, но, согласно новым планам компаний, введено будет около 65,7 МВт, то есть всего 33%. Остальные 67% перенесены на 2027–2028 годы.

В то же время спрос на мощности ЦОДов продолжает расти, в первую очередь в столичном регионе, где преимущественно работает бизнес. Помимо рыночного спроса, драйвером направления ИИ должен стать и принятый в этом году закон о его развитии в России. Он в том числе закрепляет требование для критических отраслей использования именно российских моделей нейросетей, которые должны работать на мощностях внутри страны. По прогнозу Национального рейтингового агентства (НРА), энергопотребление ЦОДов в России к 2030 году достигнет 26,2 млрд кВт•ч, что на 76% выше, чем показатели 2025-го, писал “Ъ”. Потребление направления colocation (аренда площадей в ЦОДах) увеличится с 6,4 млрд до 7,9 млрд кВт•ч, собственных ЦОДов компаний — с 3,5 млрд до 4 млрд кВт•ч. Также по прогнозу НРА, доля Москвы и Мособласти в мощностях ЦОДов снизится с 76% на конец 2024 года до 51% к 2030-му — в том числе из-за спроса на новые источники энергии.

На этом фоне и у отрасли ЦОДов впервые появляется собственное регулирование. С 1 марта 2026 года работает реестр ЦОДов Минцифры, а также может быть введен отдельный ОКВЭД для центров обработки данных. В профильный реестр, например, вошел объект принадлежащего «Ростелекому» РТК-ЦОДа центр «Медведково-2». А также добавились два ЦОДа «Атомдаты».

Чтобы развивались современные цифровые сервисы и цифровизация в целом, необходимы дата-центры, их требуется все больше, объясняет собственник и генеральный директор компании ПСМ Андрей Медведев. Говоря о внимании регуляторов к отрасли, он считает, что следует разделить стратегический интерес государства и конкретные меры поддержки, которые пока только формируются. «Стоит отметить, что для рынка не менее важны и понятные правила: чтобы инвестор заранее понимал, когда и на каких условиях он сможет получить первый мегаватт и запустить объект»,— добавляет он.

Большая стройка

Несмотря на нестабильную ситуацию на рынке, здесь появляются и новые игроки. Причем не из области ИТ и телекоммуникаций. Все чаще за строительство объектов для обработки данных берутся крупные девелоперы.

Причины захода на рынок ЦОДов строителей и девелоперов, по словам Андрея Медведева, разные. Первая причина: некоторые девелоперы видят пример других и делают то же самое. Так, «очень много компаний в отрасль пришло из складов: некоторые воспринимают ЦОДы как тот же склад, только с инженерными сетями». Вторая причина — сама модель дохода, продолжает он. То есть они рассматривают это как актив, который будет приносить доход много лет.

Сейчас из-за определенного дефицита на рынке окупаемость таких проектов выглядит очень хорошей. А другие рынки, например те же склады, уже во многом исчерпали прежние возможности: доходность там снизилась — деньги просто перетекли в другой рынок, считает эксперт.

Как ранее оценивали для “Ъ” в ЦОДе NF Group, за последние три года ежегодный прирост только в сегменте коммерческих ЦОДов составил 12–15% в стойко-местах. Для рынка недвижимости дата-центры постепенно формируются в отдельный класс коммерческих активов, где ключевой метрикой становится не площадь здания, а доступная и полезная мощность. Рост сегмента поддерживают цифровизация госсектора, импортозамещение ИТ-инфраструктуры крупного бизнеса и «первая волна задач, связанных с искусственным интеллектом».

С точки зрения коммерциализации предоставление рынку мощностей центров обработки данных выглядит перспективным. Средняя стоимость стойки в Москве во втором квартале достигла 170,8 тыс. руб., прибавив 15,7% за год, а в Санкт-Петербурге — 138 тыс. руб. при росте в 31,3%, посчитали в iKS-Consulting и дистрибуторе услуг colocation 3data. Если еще два года назад стоимость около 100 тыс. руб. за стойку считалась верхней границей для большинства площадок, то в 2026 году предложения 160–190 тыс. руб. становятся обычной практикой для крупных московских коммерческих ЦОДов. «Рост цен обусловлен не столько спросом, сколько ограниченным предложением. В большинстве крупнейших коммерческих ЦОДов свободная емкость остается минимальной или полностью отсутствует»,— объясняли аналитики.

«Сейчас три-четыре крупных московских девелопера, которых мы видим на рынке, реализуют проекты ЦОДов. Главный их плюс — они умеют хорошо упаковывать проекты и привлекать деньги: через инвестиционные фонды, банковские кредиты. Поэтому у них получается развивать это направление»,— заключают отраслевые эксперты.

Кристина Хотеева