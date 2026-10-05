Нефтяники задолжали по налогам

Право требования ООО «Ставропольнефтегаз» к его единственному владельцу и управляющей компании ООО «ЦГК Холдинг» на сумму 333,9 млн руб. выставлено на аукцион. Торги проходят в рамках процедур принудительного взыскания налоговых долгов с предприятия. Продажа дебиторки идет на фоне рассмотрения Арбитражным судом Ставропольского края заявления о признании компании банкротом при кредиторской задолженности свыше 13,3 млрд руб. По оценке экспертов, реализация требования может дать компании дополнительную ликвидность, но проблему долговой нагрузки не решит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Единым лотом на торги выставлено право требования «Ставропольнефтегаза» к московскому ООО «ЦГК Холдинг» на 333,881 млн руб. Задолженность возникла по договору поставки нефти от 10 июня 2021 года и подтверждена актом сверки взаимных расчетов. Начальная цена установлена в размере 265,999 млн руб., задаток — 40 млн руб., шаг аукциона — 2,66 млн руб. Таким образом, дисконт к номиналу составляет около 67,9 млн руб.

Прием заявок на участие в электронном аукционе на площадке «Фабрикант» начался 1 октября и завершится 28 октября. Торги состоятся 2 ноября. Организатором выступает ООО «Гарант», представляющее интересы территориального управления Росимущества в Ставропольском крае.

Продажа права требования стала следствием обращения взыскания на имущество «Ставропольнефтегаза» в рамках исполнительного производства по задолженности перед налоговыми органами более чем на 4,6 млрд руб. Сама дебиторская задолженность была арестована приставом и передана на реализацию, а ее начальная цена определена по итогам оценки.

По данным СПАРК, на начало октября в отношении «Ставропольнефтегаза» насчитывалось 50 действующих исполнительных производств на 616,3 млн руб. Из них 498,4 млн руб. приходилось на налоги и сборы, еще 116,7 млн руб.— на иные требования. Кроме того, в отношении компании завершено 52 производства на 215,5 млн руб.

Параллельно в Арбитражном суде Ставропольского края рассматривается дело о банкротстве компании № А63-15340/2026, инициированное московским ООО ТД «Сибирский промышленный холдинг». На заседании 24 сентября суд удовлетворил ходатайство должника и перенес рассмотрение обоснованности заявления на 24 ноября, предоставив нефтяникам время для завершения расчетов с кредиторами.

В «Ставропольнефтегазе» заявили, что полностью признают обязательства и уже погасили требования ФНС на сумму более 2,9 млрд руб., а финансовые трудности предприятия связали с влиянием санкций на топливно-энергетический сектор. До следующего заседания суд обязал компанию представить данные об общей задолженности, обязательствах перед работниками и бюджетом, банковских счетах, исполнительных производствах, а также списки кредиторов и дебиторов с расшифровкой задолженности.

В качестве аргумента против развития банкротной процедуры «Ставропольнефтегаз» указал суду на свою градообразующую и социальную роль для Нефтекумского городского округа. На предприятии официально трудоустроено более 1,1 тыс. человек, а само общество участвует в реализации стратегического проекта по освоению трудноизвлекаемых запасов углеводородов.

По данным СПАРК, финансовая отчетность компании за 2023–2025 годы показывает ухудшение ключевых показателей. Выручка по итогам 2025 года снизилась на 11,8%, до 19,731 млрд руб., после роста на 2,1% годом ранее. Валовая прибыль за два года сократилась с 5,223 млрд до 2,365 млрд руб., прибыль от продаж — с 3,933 млрд до 1,002 млрд руб. Чистый убыток в 2025 году достиг 905,6 млн руб. против 44,3 млн руб. годом ранее.

Балансовые показатели также ухудшились. Дебиторская задолженность за 2025 год выросла в 2,7 раза — с 3,849 млрд до 10,514 млрд руб. Кредиторская задолженность достигла 13,290 млрд руб., краткосрочные обязательства — 14,005 млрд руб. При активах в 24,123 млрд руб. денежные средства и их эквиваленты на конец года составляли лишь 96 тыс. руб. Операционный денежный поток при этом оставался положительным — 613,9 млн руб., но был более чем в пять раз ниже показателя 2024 года.

Нынешнее ООО «Ставропольнефтегаз» было зарегистрировано в 2005 году как ООО «РН-Ставропольнефтегаз» на базе одноименного актива «Роснефти». В июне 2021 года 100% долей общества перешли к московскому ООО «Центргеко Холдинг», после чего компания была переименована в «Ставропольнефтегаз». Сейчас ЦГК Холдинг остается ее единственным участником и управляющей компанией.

На момент смены собственника предприятие разрабатывало 32 нефтяных и нефтегазоконденсатных месторождения на 36 лицензионных участках. В 2020 году добыча составляла около 0,7 млн тонн нефти.

По мнению ведущего преподавателя магистерских программ «Финансовый инжиниринг» и «Инвестиции на финансовых рынках» НИУ ВШЭ Никиты Лысёнка, стоимость права требования определяется, прежде всего, платежеспособностью ЦГК Холдинга и тем, насколько бесспорен сам долг.

«Если холдинг признает задолженность и способен ее погасить, дисконт около 20% может быть приемлемым. Если же требование придется взыскивать через суд, покупателю придется учитывать дополнительные расходы и сроки»,— полагает эксперт.

Отдельный риск он видит в том, что речь идет о задолженности головной структуры группы. «Потенциальному покупателю необходимо проверить документы, подтверждающие долг, возможность зачета встречных требований и финансовое состояние самого ЦГК Холдинга»,— говорит господин Лысёнок.

«Реализация права требования в рамках исполнительного производства сама по себе является обычным способом обращения взыскания на имущество должника»,— отмечает Никита Лысёнок. Однако даже успешная продажа этого актива, по его мнению, проблему «Ставропольнефтегаза» не решит: по начальной цене 266 млн руб. она покроет лишь меньшую часть действующих исполнительных производств и кредиторской задолженности.

Как полагает эксперт, ключевым для дальнейшей судьбы предприятия станет дело о банкротстве. «Если суд введет наблюдение, исполнительные производства по денежным требованиям будут приостановлены, а расчеты с кредиторами будут проходить по правилам банкротства. При этом отдельные сделки, совершенные в рамках исполнительного производства, впоследствии могут стать предметом оспаривания, в частности если они привели к преимущественному удовлетворению одного кредитора»,— считает Никита Лысёнок.

Восстановление платежеспособности при этом, считает эксперт, исключать нельзя. При выручке почти 20 млрд руб. бизнес сохраняет существенный денежный поток, а дебиторская задолженность достигает 10,5 млрд руб. Многое будет зависеть от того, насколько реально взыскать эти средства.

Социальная значимость предприятия и наличие более 1,1 тыс. работников сами по себе не препятствуют банкротству, но делают сценарий сохранения бизнеса более привлекательным для кредиторов и региональных властей. Если дело дойдет до конкурсного производства, наиболее логичным для нефтедобывающего актива, по мнению господина Лысёнка, может стать продажа предприятия как единого имущественного комплекса, а не раздельная реализация его промыслов и оборудования.

Роман Лаврухин