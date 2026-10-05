Нефтяники задолжали по налогам
«Ставропольнефтегаз» распродает дебиторку на фоне банкротного иска и многомиллиардных долгов
Право требования ООО «Ставропольнефтегаз» к его единственному владельцу и управляющей компании ООО «ЦГК Холдинг» на сумму 333,9 млн руб. выставлено на аукцион. Торги проходят в рамках процедур принудительного взыскания налоговых долгов с предприятия. Продажа дебиторки идет на фоне рассмотрения Арбитражным судом Ставропольского края заявления о признании компании банкротом при кредиторской задолженности свыше 13,3 млрд руб. По оценке экспертов, реализация требования может дать компании дополнительную ликвидность, но проблему долговой нагрузки не решит.
Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ
Единым лотом на торги выставлено право требования «Ставропольнефтегаза» к московскому ООО «ЦГК Холдинг» на 333,881 млн руб. Задолженность возникла по договору поставки нефти от 10 июня 2021 года и подтверждена актом сверки взаимных расчетов. Начальная цена установлена в размере 265,999 млн руб., задаток — 40 млн руб., шаг аукциона — 2,66 млн руб. Таким образом, дисконт к номиналу составляет около 67,9 млн руб.
Прием заявок на участие в электронном аукционе на площадке «Фабрикант» начался 1 октября и завершится 28 октября. Торги состоятся 2 ноября. Организатором выступает ООО «Гарант», представляющее интересы территориального управления Росимущества в Ставропольском крае.
Продажа права требования стала следствием обращения взыскания на имущество «Ставропольнефтегаза» в рамках исполнительного производства по задолженности перед налоговыми органами более чем на 4,6 млрд руб. Сама дебиторская задолженность была арестована приставом и передана на реализацию, а ее начальная цена определена по итогам оценки.
По данным СПАРК, на начало октября в отношении «Ставропольнефтегаза» насчитывалось 50 действующих исполнительных производств на 616,3 млн руб. Из них 498,4 млн руб. приходилось на налоги и сборы, еще 116,7 млн руб.— на иные требования. Кроме того, в отношении компании завершено 52 производства на 215,5 млн руб.
Параллельно в Арбитражном суде Ставропольского края рассматривается дело о банкротстве компании № А63-15340/2026, инициированное московским ООО ТД «Сибирский промышленный холдинг». На заседании 24 сентября суд удовлетворил ходатайство должника и перенес рассмотрение обоснованности заявления на 24 ноября, предоставив нефтяникам время для завершения расчетов с кредиторами.
В «Ставропольнефтегазе» заявили, что полностью признают обязательства и уже погасили требования ФНС на сумму более 2,9 млрд руб., а финансовые трудности предприятия связали с влиянием санкций на топливно-энергетический сектор. До следующего заседания суд обязал компанию представить данные об общей задолженности, обязательствах перед работниками и бюджетом, банковских счетах, исполнительных производствах, а также списки кредиторов и дебиторов с расшифровкой задолженности.
В качестве аргумента против развития банкротной процедуры «Ставропольнефтегаз» указал суду на свою градообразующую и социальную роль для Нефтекумского городского округа. На предприятии официально трудоустроено более 1,1 тыс. человек, а само общество участвует в реализации стратегического проекта по освоению трудноизвлекаемых запасов углеводородов.
По данным СПАРК, финансовая отчетность компании за 2023–2025 годы показывает ухудшение ключевых показателей. Выручка по итогам 2025 года снизилась на 11,8%, до 19,731 млрд руб., после роста на 2,1% годом ранее. Валовая прибыль за два года сократилась с 5,223 млрд до 2,365 млрд руб., прибыль от продаж — с 3,933 млрд до 1,002 млрд руб. Чистый убыток в 2025 году достиг 905,6 млн руб. против 44,3 млн руб. годом ранее.
Балансовые показатели также ухудшились. Дебиторская задолженность за 2025 год выросла в 2,7 раза — с 3,849 млрд до 10,514 млрд руб. Кредиторская задолженность достигла 13,290 млрд руб., краткосрочные обязательства — 14,005 млрд руб. При активах в 24,123 млрд руб. денежные средства и их эквиваленты на конец года составляли лишь 96 тыс. руб. Операционный денежный поток при этом оставался положительным — 613,9 млн руб., но был более чем в пять раз ниже показателя 2024 года.
Нынешнее ООО «Ставропольнефтегаз» было зарегистрировано в 2005 году как ООО «РН-Ставропольнефтегаз» на базе одноименного актива «Роснефти». В июне 2021 года 100% долей общества перешли к московскому ООО «Центргеко Холдинг», после чего компания была переименована в «Ставропольнефтегаз». Сейчас ЦГК Холдинг остается ее единственным участником и управляющей компанией.
На момент смены собственника предприятие разрабатывало 32 нефтяных и нефтегазоконденсатных месторождения на 36 лицензионных участках. В 2020 году добыча составляла около 0,7 млн тонн нефти.
По мнению ведущего преподавателя магистерских программ «Финансовый инжиниринг» и «Инвестиции на финансовых рынках» НИУ ВШЭ Никиты Лысёнка, стоимость права требования определяется, прежде всего, платежеспособностью ЦГК Холдинга и тем, насколько бесспорен сам долг.
«Если холдинг признает задолженность и способен ее погасить, дисконт около 20% может быть приемлемым. Если же требование придется взыскивать через суд, покупателю придется учитывать дополнительные расходы и сроки»,— полагает эксперт.
Отдельный риск он видит в том, что речь идет о задолженности головной структуры группы. «Потенциальному покупателю необходимо проверить документы, подтверждающие долг, возможность зачета встречных требований и финансовое состояние самого ЦГК Холдинга»,— говорит господин Лысёнок.
«Реализация права требования в рамках исполнительного производства сама по себе является обычным способом обращения взыскания на имущество должника»,— отмечает Никита Лысёнок. Однако даже успешная продажа этого актива, по его мнению, проблему «Ставропольнефтегаза» не решит: по начальной цене 266 млн руб. она покроет лишь меньшую часть действующих исполнительных производств и кредиторской задолженности.
Как полагает эксперт, ключевым для дальнейшей судьбы предприятия станет дело о банкротстве. «Если суд введет наблюдение, исполнительные производства по денежным требованиям будут приостановлены, а расчеты с кредиторами будут проходить по правилам банкротства. При этом отдельные сделки, совершенные в рамках исполнительного производства, впоследствии могут стать предметом оспаривания, в частности если они привели к преимущественному удовлетворению одного кредитора»,— считает Никита Лысёнок.
Восстановление платежеспособности при этом, считает эксперт, исключать нельзя. При выручке почти 20 млрд руб. бизнес сохраняет существенный денежный поток, а дебиторская задолженность достигает 10,5 млрд руб. Многое будет зависеть от того, насколько реально взыскать эти средства.
Социальная значимость предприятия и наличие более 1,1 тыс. работников сами по себе не препятствуют банкротству, но делают сценарий сохранения бизнеса более привлекательным для кредиторов и региональных властей. Если дело дойдет до конкурсного производства, наиболее логичным для нефтедобывающего актива, по мнению господина Лысёнка, может стать продажа предприятия как единого имущественного комплекса, а не раздельная реализация его промыслов и оборудования.