Лучшая защита — это кибер

Зарплаты специалистов по кибербезопасности достигли 2 млн руб. в месяц. Вакансию с такой ставкой для директора по информационной безопасности нашли в открытых источниках аналитики SuperJob и Positive Technologies. Компании выпустили совместное исследование, посвященное вознаграждению в сфере киберсекьюрити. Выяснилось, что за последние три года зарплаты таких специалистов выросли на треть. Медианный уровень для руководителей среднего звена сейчас составляет 300 тыс. руб., а директора по кибербезопасности в IT-компаниях зарабатывают в среднем 500 тыс. руб. в месяц.

Причем даже на такие деньги найти специалиста непросто. Иногда на закрытие вакансии уходит до полугода, говорит руководитель образовательных программ Positive Education Анастасия Федорова: «Зарплатные ожидания растут из-за того, что ответственность специалистов очень сильно повышается. Очень многое зависит от специфики самой компании. Если это компания, которая направлена на работу в промышленности, в e-com, может быть, финансовая организация, которая максимально критична к непрерывности бизнес-процессов, то со стороны информационной безопасности и мидл-менеджмента таких команд очень важно обеспечивать непрерывность работы и вовремя выявлять угрозы, причем выполнять эти процессы совместно с юристами, IT-службами, с разработкой.

В зависимости от этой цепочки и умения ее выстраивать, кросс-функциональных знаний, меняются и зарплаты. Очень важный фактор — это узкая специализация. Если сотрудник становится кросс-функциональным специалистом в области кибербезопасности и понимает специфику области защиты, то его зарплата будет действительно расти. Такие вакансии замещаются примерно за полгода, иногда за год».

Особенно остро в специалистах по кибербезопасности нуждаются компании, работающие с чувствительной информацией, где утечка может быть критичной, например, банки, платежные платформы, оборонная промышленность. Экспертов по информационной защите для этих сфер на рынке не хватает, говорит гендиректор Nord Clan Илья Каштанкин: «Этот рынок стал активно расти после увеличения в последние годы числа кибератак. Востребованность таких специалистов обуславливается нашим законодательством в области хранения персональных данных. Это требует от компании определенных вложений, изменений в работе в плане правильной организации хранения персональных данных.

Наша компания тоже сталкивается с этой проблемой. Правильный сценарий построения IT-инфраструктур и правильных бизнес-процессов вокруг кибербезопасности требует на самом деле комплексной квалификации, которая не ограничивается только знанием каких-то технических инструментов, но также требует знания законодательства, погружения в бизнес-процессы компании. Это обуславливает требования к квалификации таких специалистов и, соответственно, формирует рынок зарплат. Если раньше оказание услуг в сфере информационной безопасности было более доступно, то сейчас приходится вставать в очередь и ждать».

Каждая вторая российская компания в этом году столкнулась с кибератаками. Совокупный ущерб Сбербанк оценивает в 1,5 трлн руб.

