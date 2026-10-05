В Оренбуржье спустя пять дней нашли потерявшуюся пенсионерку в лесу

Полиция Оренбургской области нашла 72-летнюю жительницу Сорочинска, которая потерялась в лесу и провела там почти пять суток. Данные сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что пенсионерка пропала ночью 25 сентября. На следующий день в дежурную часть обратилась соседка, которая присматривала за ней, с заявлением об исчезновении женщины. Поиск начали осуществлять сотрудники ОМВД России «Сорочинский», их коллеги из соседних районов, а также представители казачества, волонтеры и неравнодушные жители. Пять суток группы прочесывали город, окраины леса, поля, дороги и овраги.

На пятые сутки пенсионерку нашли в лесу в двух километрах от Сорочинска — на тот момент она находилась в состоянии сильного переохлаждения. Правоохранители оказали 72-летней жительнице первую помощь, укутали в термоодеяло и доставили в медучреждение. В ведомстве заявили, что сейчас состояние бабушки стабилизировалось, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Яна Вежлева