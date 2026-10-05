Глава «Росатома» заявил об атаке ВСУ на здание по переработке радиоактивных отходов ЗАЭС

ВСУ ночью атаковали лабораторный корпус Запорожской АЭС, находящийся рядом с четвертым и пятым энергоблоками, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Он заверил, что угрозы ядерной безопасности нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Лихачев

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Алексей Лихачев

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

По словам господина Лихачева, были атакованы два объекта: лабораторный корпус и здание по переработке радиоактивных отходов. В обоих случаях была повреждена кровля. Пострадавших нет.

В пресс-службе ЗАЭС подтвердили информацию об атаках. На станции отметили, что удары по таким объектам потенциально опасны. «Близость лабораторно-бытового корпуса к энергоблокам создает риск повреждения расположенной рядом инфраструктуры и угрозу для персонала... Отсутствие угрозы ядерной безопасности по итогам этих атак не уменьшает опасности ударов по территории атомной станции»,— подчеркнули в пресс-службе.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция в Европе. Она расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром, который регулярно подвергается обстрелам. С 2022 года станция остановила выработку электроэнергии. Ее основная линия электропередачи «Днепровская» обесточена последние несколько месяцев. Единственным источником питания АЭС остается резервная линия «Ферросплавная-1», которую уже несколько раз ремонтировали. В Международном агентстве по атомной энергии называли ситуацию на ЗАЭС неустойчивой.