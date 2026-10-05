Глава «Росатома» заявил об атаке ВСУ на здание по переработке радиоактивных отходов ЗАЭС
Лихачев: ВСУ атаковали здание по переработке радиоактивных отходов ЗАЭС
ВСУ ночью атаковали лабораторный корпус Запорожской АЭС, находящийся рядом с четвертым и пятым энергоблоками, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Он заверил, что угрозы ядерной безопасности нет.
Алексей Лихачев
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
По словам господина Лихачева, были атакованы два объекта: лабораторный корпус и здание по переработке радиоактивных отходов. В обоих случаях была повреждена кровля. Пострадавших нет.
В пресс-службе ЗАЭС подтвердили информацию об атаках. На станции отметили, что удары по таким объектам потенциально опасны. «Близость лабораторно-бытового корпуса к энергоблокам создает риск повреждения расположенной рядом инфраструктуры и угрозу для персонала... Отсутствие угрозы ядерной безопасности по итогам этих атак не уменьшает опасности ударов по территории атомной станции»,— подчеркнули в пресс-службе.
Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция в Европе. Она расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром, который регулярно подвергается обстрелам. С 2022 года станция остановила выработку электроэнергии. Ее основная линия электропередачи «Днепровская» обесточена последние несколько месяцев. Единственным источником питания АЭС остается резервная линия «Ферросплавная-1», которую уже несколько раз ремонтировали. В Международном агентстве по атомной энергии называли ситуацию на ЗАЭС неустойчивой.
Даже остановленная Запорожская АЭС не становится независимой от энергоснабжения: при «холодном останове» внешнее электричество требуется для собственных нужд, включая охлаждение топлива в реакторах. При полном блэкауте станция переходит на резервные дизель-генераторы, поэтому повреждение инфраструктуры опасно не только возможным немедленным выбросом, но и нарушением систем, поддерживающих безопасное состояние блоков.
Уязвимость этой схемы связана с резервным питанием. В феврале 2024 года ЗАЭС отключалась от последней резервной внешней линии из-за неисправности на другом берегу Днепра; в июле 2026 года станция снабжалась по линии «Ферросплавная-1», но из-за обстрелов на ней уже происходили полные блэкауты. В сентябре 2024 года МАГАТЭ оценивало ситуацию как шаткую и нестабильную: агентство сообщало, что семь компонентов безопасности были полностью или частично подорваны, хотя радиологической аварии после зафиксированных инцидентов не произошло.