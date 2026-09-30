Гросси: ситуация на ЗАЭС остается неустойчивой

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил беспокойство относительно работы Запорожской АЭС. По его словам, из-за регулярных перебоев с внешним электроснабжением безопасность ядерных реакторов находится под угрозой.

«Ситуация вокруг станции остается очень серьезной и, я бы сказал, очень неустойчивой. Причин несколько, но одна из важнейших - постоянные потери внешнего электроснабжения», — заявил господин Гросси (цитата по «РИА Новости»). Он объяснил, что в этом случае прекращается подача энергии, которая необходима для работы систем охлаждения всех шести реакторов. В худшем случае это может привести к аварии.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция в Европе. Она расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром, который регулярно подвергается обстрелам. С 2022 года станция остановила выработку электроэнергии. Все реакторы ЗАЭС также находятся в режиме холодного останова, однако все еще выделяют остаточное тепло. Основная линия электропередачи «Днепровская» обесточена с марта 2026-го. Единственным источником питания выступает резервная линия «Ферросплавная-1», которую ремонтировали уже как минимум три раза.