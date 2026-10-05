FT: Венгрия не будет препятствовать вступлению Украины в ЕС
Венгрия «дала понять», что на этой неделе ослабит вето на продвижение переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз (ЕС), сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на двух неназванных чиновников. По их словам, премьер страны Петер Мадьяр поручил дипломатам не препятствовать отправке Киеву и Кишиневу писем о возможном открытии следующих двух переговорных кластеров — по вопросам внутреннего рынка и конкурентоспособности. Обсудить их планируется на этой неделе.
FT считает, что это «процедурный, но символически важный» шаг вперед. Газета уточняет, что полная политическая поддержка Венгрией запуска упомянутых кластеров будет зависеть от того, примет ли Верховная рада Украины закон о расширении прав национальных меньшинств в области образования. Голосование по тому вопросу в украинском парламенте планируется 12 октября. Права венгерского меньшинства в Украине — это ключевой вопрос для Будапешта, и закон был разработан с учетом мнений и отзывов венгерских чиновников, отмечает издание.
Предложения по новой волне расширения Еврокомиссия (ЕК) рассмотрит на заседании коллегии 6 октября в Страсбурге. 15–16 октября их обсудят на саммите ЕС. А в конце октября ЕК должна представить «дорожные карты» по вступлению в ЕС Албании, Молдавии, Черногории и Украины.
Подробности — в материале «Ъ» «Евросоюз расширится потихоньку».
Ослабление венгерского вето означает переход к следующей процедурной стадии переговоров о вступлении в ЕС — рассмотрению открытия переговорных кластеров. Эти кластеры позволяют привести законодательство страны-кандидата в соответствие с правилами ЕС в различных сферах. По правилам ЕС для такого перехода требуется единогласное решение всех стран союза, поэтому позиция одной страны способна заблокировать продвижение кандидата даже при продолжающейся технической работе по скринингу законодательства.
Позиция Будапешта связана со спором о правах этнических венгров, проживающих в Закарпатье. Опасения Венгрии также касаются риска потери конкурентоспособности сельскохозяйственного сектора из-за возможного выхода на европейский рынок дешевой украинской продукции.