«Башкиравтодору» разрешили проводить расчеты через Газпромбанк

Арбитражный суд Башкирии отменил обеспечительные меры, запрещавшие АО «Башкиравтодор» рассчитываться с третьими лицами через специальный залоговый счет в Газпромбанке.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в ноябре 2024 года суд по просьбе Управления ФНС по Башкирии запретил банкротившемуся предприятию проводить платежи контрагентам через спецсчет, открытый по договору залога между «Башкиравтодором» и ОАО «Хотьковский автомост». Налоговики полагали, что деньги от «Хотьковского автомоста» предприятие не получало, а счет использовало для выплат поставщикам порядка 2,3 млрд руб. (большая часть суммы была перечислена Управлением дорожного хозяйства Башкирии) при наличии задолженности в 940,6 млн руб. перед ФНС. Компания тем самым могла скрыть свои активы и нанести значительный ущерб кредиторам.

Оспорить запрет в судах «Башкиравтодор» не смог, однако 7 сентября ограничены были смягчены: счет в Газпромбанке компания могла использоваться для перечисления зарплаты и исполнения обязательств перед бюджетом.

Снимая запрет, арбитражный суд Башкирии обратил внимание на погашенную задолженность переде налоговой и прекращение дела о банкротстве «Башкиравтодора».

Идэль Гумеров