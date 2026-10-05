На 29 тамбовских заправках не продают топливо

По состоянию на утро 5 октября на 29 автозаправочных станциях в Тамбовской области реализация топлива временно не осуществляется. Бензин марки АИ-92 можно приобрести на 155 АЗС, АИ-95 — на 147, дизельное топливо — на 182. Все три вида топлива есть на 131 заправке. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На 44 сетевых АЗС «Роснефти» и восьми заправках «Лукойла» продолжает действовать система «чет-нечет». Сегодня могут заправляться владельцы автомобилей с госномерами, начинающимися на 0, 2, 4, 6, 8. Действует ограничение — не более 30 литров бензина на один автомобиль.

По данным Росстата за минувшую неделю, в Тамбовской области по-прежнему фиксировались самые высокие цены на автомобильный бензин в Центральном федеральном округе (ЦФО). Средняя стоимость литра (с учетом всех марок) составляла 88,28 руб. при общем показателе по ЦФО 77,20 руб., а по стране — 78,50 руб. Как сообщал «Ъ-Черноземье», наиболее дешевый бензин в ЦФО продавался на заправках в Ярославской (69,27 руб.), Орловской (70,45 руб.) и Белгородской (72,68 руб.) областях.

Денис Данилов