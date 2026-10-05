Нейросеть на главной полке

Книга «Это или смерть» лидирует в продажах во Франции, хотя автора обвиняют в использовании нейросетей. Сам он это отрицает. По данным издания, за последнюю неделю читатели купили больше 18 тыс. экземпляров, даже больше, чем до разгоревшегося скандала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Editions Grasset Фото: Editions Grasset

Еще недавно канадский писатель Телисон Орельен наслаждался успехом. Критики называли его новым гением. Его дебютный роман «Это или смерть», который вышел в середине августа, выиграл литературную премию Fnac Novel Prize, а также вошел в список претендентов на другие престижные награды. Но в конце сентября аноним написал в соцсетях, что проверил несколько фрагментов «рукописи» на наличие ИИ. Тесты показали, что текст почти полностью создан нейросетью. За этим обычно следовала «отмена», отмечает технический директор независимого издательства Freedom Letters Владимир Харитонов:

«Недавно была довольно скандальная история. Одно из больших английских издательств собиралось заключить договор на очень приличную сумму, речь шла о миллионах долларов, и возникли подозрения, что эта книга была сделана с помощью ИИ, и контракт сорвался.

Обсуждается и в Американской писательской гильдии, может быть, ввести какое-то саморегулирование. В Англии происходит то же самое.

Возможно, мы придем к тому, что на книжках будет стоять печать „Сделано без использования искусственного интеллекта“, как на продуктах — „Без ГМО“».

И действительно, поднялась волна: пользователи стали высмеивать критиков, которые не распознали подмену и восхищались стилем и подачей. Дошло даже до обвинений в плагиате. В итоге Гонкуровская академия исключила книгу из списка претендентов на премию. А Телисон Орельен прервал рекламное турне и вернулся в Канаду.

Но бойкота не случилось. Наоборот, некоторые независимые книжные стали в поддержку выставлять роман на главных полках. Критики признались: не планировал это читать, но теперь надо разобраться, где правда, поэтому и купили книгу.

Но байкота не случилось. Наоборот, некоторые независимые книжные стали в поддержку выставлять роман на главных полках. Критики признались: не планировали это читать, но теперь надо разобраться, где правда, поэтому и купили книгу. Сработала поговорка «черный пиар — тоже пиар», говорит совладелец издания «МИФ» Артем Степанов:

«Просто люди обращают на это больше внимания. Вполне возможно, что это классная книга, даже если она написана ИИ. Если она интересная и хорошо читается, то люди платят своим вниманием и рублем. Посмотрите, что сейчас происходит в музыке. Там куча хитов, сделанных с помощью ИИ. И что? Последние два-три года вообще непонятно, где граница. Людей, которые используют нейросети, очень много, и сказать, в какой степени текст написан человеком, а в какой нет, крайне сложно».

Дело не только в длинных тире. Программа ИИ-детекции обратила внимание на повторы, дробленые предложения и предсказуемую лексику. Нельзя исключать вероятность ложных срабатываний. Сам бы растерялся от таких обвинений, признает писатель, автор романа «Ночной Дозор» Сергей Лукьяненко:

«Я даже не знаю, какая реакция здесь может быть правильной, поскольку стопроцентного доказательства нет. Чем больше отрицаешь, тем больше будет сомнений, что это так. Можно, конечно, игнорировать, но тоже будет возникать подозрение: раз человек молчит, значит, ему нечего сказать. Автор остается достаточно беззащитным в ситуации, когда его обвиняют в использовании творчества нейросети.

Если сейчас у нас начинаются споры по поводу любой книги, мы погружаемся в бездонную пропасть фейков и недоверия.



Хуже всего, наверное, то, что уличить это можно только с помощью другой нейросети, которая будет проводить сложнейший анализ».

В книжном мире ИИ используется широко: авторы хорошо зарабатывают на массовых жанрах, любовных романах и фентези, но такие книги не отличаются оригинальностью и, следовательно, не получают успеха. Так сначала отреагировало издание, которое сотрудничало с Телисоном Орельеном. Компания неоднократно выражала «полное доверие» автору. В пресс-релизах он объяснялся: текст написал несколько лет назад и на протяжении этого времени постоянно отрабатывал правки редактора. А образность, повторы и ритм — это живой язык и его собственное творчество, «карибская литературная традиция». В соцсетях снова воткнули шпильку: пресс-релиз тоже сгенерированный.

Анжела Гаплевская