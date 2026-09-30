Лев Толстой «забил» в Бразилии

Произведение Льва Толстого возглавило топ самых продаваемых книг в Бразилии. По данным Metrpoles, «Смерть Ивана Ильича» стала бестселлером на Amazon. Бразильская пресса объясняет неожиданный успех книги рекомендацией футболиста «Атлетико Минейро» Густаво Скарпы. Его рецензия на книгу Толстого вышла в соцсетях месяц назад и тут же стала хитом. Только в YouTube она набрала 700 тыс. просмотров.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Thomas Santos / AP Фото: Thomas Santos / AP

Лев Толстой написал «Смерть Ивана Ильича» в 1886 году. Через 140 лет повесть стала лидером продаж в Бразилии. Настоящий «эффект бабочки». Творцом неожиданного успеха Толстого стал футболист «Атлетико Минейро» Густаво Скарпа. Он считает, что популярность рецензии на «Смерть Ивана Ильича» связана с изменением формата рассказа. Раньше Густаво публиковал небольшие комментарии, а теперь записывает длинные видео, в которых рассказывает об эмоциях от книг. Людям это понравилось, рассказал “Ъ FM” бразильский ученый из Рио-де-Жанейро Маурисио Санторо:

«Густаво Скарпа очень любит читать! Он выкладывает в своих соцсетях свежие рецензии на книги, дает рекомендации фанатам. Несколько дней назад он посоветовал подписчикам повесть Льва Толстого „Смерть Ивана Ильича“. После этого книга стала бестселлером. Сотни тысяч людей заинтересовались творчеством Толстого. Причем это не только фанаты Густаво. Многие делали репосты его ролика друзьям, знакомым. Это не первый раз, когда Густаво запускает подобный тренд. Но именно сейчас его ролик стал супер популярным в сети».

В бразильском Google книгу Толстого теперь ищут на 70% чаще по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Интерес к русской классике в Бразилии был всегда, говорит гид по Рио-де-Жанейро Алексей Чечеткин:

«Русскую литературу в Бразилии действительно изучают и знают. Вот, например, няня наша недавно прочитала „Белые ночи“. Мы ей объясняли, что это действительно такое природное явление. Она спрашивала, правда ли в России все такие грустные и печальные, как в этой книге. В Бразилии, в частности, есть такое понятие, как soudade — печаль моя светла, какая-то вот такая ностальгическая, светлая грусть. Именно поэтому, возможно, русская литература им тут заходит. В Латинской Америке, в принципе, очень популярен русский постпанк сейчас с вот этими всеми депрессивными клипами на фоне снежных хрущевок — русская экзотическая снежная soudade. Литература примерно так же работает».

В преддверии выборов рецензию Густаво превратили в политическое оружие, продолжает Алексей Чечеткин. В комментариях к репостам видеоролика открылся портал в ад:

«Он сделал для просвещения бразильцев больше, чем 20 министров. Но на носу выборы, поэтому сейчас любое событие, любая новость политизируется здесь. Не сказать, что футболисты — главные просветители бразильского народа, но, безусловно, они главные катализаторы и примеры для мальчишек из трущоб, из фавел, как можно вырваться из этой нищеты».

Рецензия Густаво больше, чем просто отзыв о книге. Российские издатели и писатели обязательно изучат бразильский кейс Толстого, считает руководитель рекламного агентства STRONG Дмитрий Сендеров:

«Блогеры и инфлюенсеры играют в нашей стране большую роль в распространении книг. Если у тебя сегодня нет подписчиков в крупнейших соцсетях, или если ты непризнанный классик, то вариантов выйти на какие-то серьезные продажи у тебя нет абсолютно. У тебя может быть суперпродукт, суперинтересная книга, но если ты не занимаешься ее продвижением, если ты не привлекаешь лидеров мнений, то, к сожалению, ты будешь ее читать сам. В Бразилии футбол — это культ, это религия. Они верят тому, что говорят их кумиры. Единожды солгавши, кто тебе поверит?».

Густаво Скарпа говорил, что до 2018 года перечитывал только Библию, а пристрастился к литературе под влиянием одного из одноклубников. Так он прочитал Достоевского, Кафку и Гюго. Правда, с Шекспиром взаимной любви почему-то не случилось, признался Густаво позднее.

Леонид Пастернак