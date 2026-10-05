Стоимость квартир в новостройках Москвы выросла за год почти на треть
Средняя стоимость лота новостроек массового сегмента в Москве составила 20,9 млн руб. За год она выросла на 29,8%, следует из данных системы для мониторинга и анализа рынка новостроек bnMAP pro.
В месячном выражении стоимость объекта столичных новостроек выросла на 2,5%. Как пояснили ТАСС аналитики, рост цен связан прежде всего с тем, что быстрее всего раскупают самые бюджетные квартиры и апартаменты, а также со снижением объема предложения комфорт-класса в городе.
В бизнес-классе средняя стоимость лота в годовом выражении выросла на 13,2%, до 38,6 млн руб., в элитном сегменте — на 6,7%, до 381,7 млн руб. В премиальном сегменте цена объекта год к году опустилась на 1,7%, до 115,8 млн руб.
По данным ЦИАН, объем экспозиции квартир на первичном рынке в крупных российских городах за год снизился на 6,2%. Это произошло из-за падения девелоперской активности по выводу новых проектов на 13,3–16,4% вслед за сокращением спроса на 15%. В этих условиях у застройщиков практически не осталось возможности повышать цены на новостройки.
Подробности — в материале «Ъ» «Девелоперы решили не расстраиваться».
Рост средней стоимости лота не равен пропорциональному подорожанию каждой квартиры. Более дешевые варианты раскупаются быстрее, поэтому в продаже остается жилье с более высокой ценой; одновременно сокращается доля массового сегмента, а доли бизнес-, премиум- и элитного жилья растут. Такой эффект фиксировали в январе 2026 года, в том числе после повышенного спроса на доступные квартиры перед изменением условий семейной ипотеки.
Предложение пополняется медленнее из-за дорогого заемного финансирования: в июне 2026 года застройщики концентрировались на продаже уже строящихся объектов и осторожнее запускали новые проекты и очереди. При сокращении новых запусков уменьшение спроса не обязательно приводит к снижению цен — ограниченный приток новых квартир позволяет девелоперам сохранять или повышать стоимость предложения.