Стоимость квартир в новостройках Москвы выросла за год почти на треть

Средняя стоимость лота новостроек массового сегмента в Москве составила 20,9 млн руб. За год она выросла на 29,8%, следует из данных системы для мониторинга и анализа рынка новостроек bnMAP pro.

В месячном выражении стоимость объекта столичных новостроек выросла на 2,5%. Как пояснили ТАСС аналитики, рост цен связан прежде всего с тем, что быстрее всего раскупают самые бюджетные квартиры и апартаменты, а также со снижением объема предложения комфорт-класса в городе.

В бизнес-классе средняя стоимость лота в годовом выражении выросла на 13,2%, до 38,6 млн руб., в элитном сегменте — на 6,7%, до 381,7 млн руб. В премиальном сегменте цена объекта год к году опустилась на 1,7%, до 115,8 млн руб.

По данным ЦИАН, объем экспозиции квартир на первичном рынке в крупных российских городах за год снизился на 6,2%. Это произошло из-за падения девелоперской активности по выводу новых проектов на 13,3–16,4% вслед за сокращением спроса на 15%. В этих условиях у застройщиков практически не осталось возможности повышать цены на новостройки.

Подробности — в материале «Ъ» «Девелоперы решили не расстраиваться».