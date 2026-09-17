Девелоперы решили не расстраиваться

Объем экспозиции квартир на первичном рынке в крупных российских городах за год снизился на 6,2%. Это произошло из-за падения девелоперской активности по выводу новых проектов на 13,3–16,4% вслед за сокращением спроса на 15%. В этих условиях у застройщиков практически не осталось возможности повышать цены на новостройки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ

В новостройках 40 крупных локальных рынков России (города с населением от 500 тыс. человек, Московская и Ленинградская области) в сентябре экспонировались 302 тыс. квартир, подсчитали в ЦИАН. За год значение сократилось на 6,2%, за квартал — на 1,6%. Основатель bnMAP.pro Ирина Доброхотова говорит, что за год количество первичных квартир и апартаментов, продающихся на 19 крупнейших локальных рынках страны, сократилось на 5,2%, до 404,6 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Коммерческий директор «Метриума» Дмитрий Проскурин отмечает, что в Москве экспозиция первичного жилья за год сократилась на 12%, в Подмосковье — на 17%. Директор по продажам офиса «Миэль» на Николоямской Анастасия Белова оценивает снижение в 17,2% и 14% за год соответственно.

Предложение жилья в новостройках сокращается в условиях спада девелоперской активности.

Согласно ЦИАН, в третьем квартале 2026 года новые проекты выходили на рынки Москвы и Санкт-Петербурга в среднем по 510 тыс. кв. м в месяц. В годовом выражении этот показатель сократился на 16,4%. В остальных регионах снижение составило 13,3%, до 1,1 млн кв. м.

Господин Проскурин отмечает, что за истекший период 2026 года количество стартов новых жилых комплексов комфорт- и бизнес-класса в Москве сократилось на 67% год к году, в Подмосковье — на 27%. Задел проектов, стартовавших в 2022–2023 годах, исчерпал себя, а новые девелоперы заявляют с большой осторожностью, констатирует Анастасия Белова. Эксперт обращает внимание, что 2025 год уже установил антирекорд по запуску новых комплексов с 2013 года, а в 2026 году значение может потерять еще 7–15%. Основным фактором настороженности Ирина Доброхотова называет ограниченный спрос, на который давят высокая стоимость ипотеки и низкая покупательная способность.

Согласно ЦИАН, в третьем квартале 2026 года среднемесячное количество сделок на ключевых локальных рынках России снизилось в годовом выражении на 15%. В «Яндекс Недвижимости» говорят, что совокупно в январе—августе 2026 года в российских городах-миллионниках были заключены 130,2 тыс. сделок. Год к году это значение сократилось на 9,7%. Дальше срабатывает механика эскроу: из-за медленного наполнения счетов ставка по проектному финансированию повышается, объясняют аналитики. Так плохие продажи напрямую конвертируются в удорожание финансирования для запуска новых объектов.

Сдержанный спрос даже в условиях сокращения предложения не позволяет застройщикам значительно повышать цены на жилье.

Согласно ЦИАН, в сентябре на 40 ключевых локальных рынках квартиры в новостройках экспонировались в среднем за 188,2 тыс. руб. за 1 кв. м. Год к году значение увеличилось на 8%, за квартал — на 1,4%. Управляющий директор первичного направления «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев говорит, что за месяц средняя цена квартиры в новостройке в целом по России сократилась на 2%, до 9,5 млн руб., или на 4%, до 202 тыс. руб., в пересчете на 1 кв. м. Хотя эксперт отмечает, что часть этого падения объясняется не прямым снижением цен, а скидками и рассрочками, которые девелоперы нередко предоставляют для стимулирования продаж.

Коммерческий директор компании «Главстрой регионы» Алексей Артошин называет сложившуюся конъюнктуру ценовой стагнацией. Гендиректор Optima Development Давид Худоян считает, что рост стоимости новостроек резко замедлился, обращая внимание на то, что сейчас разрыв между стоимостью предложения и фактической сделкой нередко превышает 30%. Это давит на экономику проектов, продолжает он. Заместитель гендиректора компании «Унистрой» Михаил Калашников отмечает, что отрасль пока не исчерпала возможности зарабатывать, но рынок стал гораздо более требовательным к финансовой модели.

Дмитрий Проскурин, не приводя конкретных цифр, говорит, что маржинальность девелоперского бизнеса за последний год значительно снизилась. За внимание покупателей компаниям, по его словам, приходится конкурировать не только между собой, но и с владельцами квартир в готовых новостройках. Себестоимость реализации новых проектов зачастую оказывается выше, чем в недавно введенных в эксплуатацию, констатирует эксперт. Такая конъюнктура, по мнению господина Проскурина, стимулирует девелоперов массовых новостроек переориентироваться на более дорогие сегменты.

Александра Мерцалова