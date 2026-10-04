Стубб: Финляндия не видит угрозы нападения со стороны России
Президент Финляндии Александр Стубб в интервью испанской газете El Mundo призвал европейские страны не преувеличивать опасения насчет прямого столкновения России и НАТО. Хельсинки, по его словам, сейчас не видит реальной угрозы нападения.
«Одно — это сценарий. Совсем другое — это восприятие угрозы. Ожидаем ли мы нападения со стороны России? Ответ — нет. У нас нет доказательств этому», — сказал господин Стубб. Так он ответил на вопрос о том, может ли Россия планировать военную интервенцию, чтобы проверить возможности НАТО.
По словам финского президента, многие смешивают реальную угрозу со сценариями. «Я прошу всех быть немного больше похожими на финнов. У нас самая длинная граница с Россией (среди стран НАТО.— “Ъ”). Мы точно видим, что Россия собирается делать или не делать», — добавил он.
Александр Стубб при этом заявил, что Россия идет на все больший риск при реализации гибридных атак. Он напомнил, что стране приписывают причастность к инцидентам с БПЛА в Лейпциге, атаке на производство дронов в Эстонии, организации наплыва мигрантов в Испанию. По его словам, в современной гибридной войне «расстояние не имеет значения».
Для Финляндии отсутствие ожидания прямого нападения не означает возврата к прежней модели отношений с Россией. После закрытия границы в ноябре 2023 года из-за наплыва мигрантов, которому финские власти приписывали содействие Москвы, военная оценка и защита от давления на границе рассматриваются как разные задачи.
Финляндия официально вступила в НАТО 4 апреля 2023 года; после этого Россия расценила соседство страны с альянсом как угрозу, а двустороннее сотрудничество фактически свернулось. При этом рабочие контакты сохраняются на уровне пограничных служб и посольств, тогда как общего решения о возобновлении прямого политического диалога в ЕС нет.
Членство в НАТО также не означает автоматического размещения на финской территории военных баз альянса: такое решение остается за властями Финляндии. Вопрос о военной инфраструктуре поэтому отделен от оценки текущей вероятности нападения России.