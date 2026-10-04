Стубб: Финляндия не видит угрозы нападения со стороны России

Президент Финляндии Александр Стубб в интервью испанской газете El Mundo призвал европейские страны не преувеличивать опасения насчет прямого столкновения России и НАТО. Хельсинки, по его словам, сейчас не видит реальной угрозы нападения.

«Одно — это сценарий. Совсем другое — это восприятие угрозы. Ожидаем ли мы нападения со стороны России? Ответ — нет. У нас нет доказательств этому», — сказал господин Стубб. Так он ответил на вопрос о том, может ли Россия планировать военную интервенцию, чтобы проверить возможности НАТО.

По словам финского президента, многие смешивают реальную угрозу со сценариями. «Я прошу всех быть немного больше похожими на финнов. У нас самая длинная граница с Россией (среди стран НАТО.— “Ъ”). Мы точно видим, что Россия собирается делать или не делать», — добавил он.

Александр Стубб при этом заявил, что Россия идет на все больший риск при реализации гибридных атак. Он напомнил, что стране приписывают причастность к инцидентам с БПЛА в Лейпциге, атаке на производство дронов в Эстонии, организации наплыва мигрантов в Испанию. По его словам, в современной гибридной войне «расстояние не имеет значения».