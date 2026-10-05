Токаев назначил нового начальника Генштаба Казахстана после гибели военных на учениях
Токаев назначил Омарбекова новым начальником Генштаба Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Айткурмана Омарбекова на должность первого заместителя министра обороны — начальника Генерального штаба вооруженных сил страны. До назначения господин Омарбеков занимал пост замначальника Службы госохраны — командующего силами особого назначения.
3 октября президент освободил от должностей начальника Генштаба Каныша Абубакирова, главнокомандующего ВМС Каната Ниязбекова и замминистра обороны Алмаза Джумакеева. Прежде от должности был освобожден министр обороны Даурен Косанов, вместо него назначен Айдос Мырзахметов.
24 сентября во время маневров «Хазар Корганы — 2026» при высадке военнослужащих с катера «Кайсар» в море унесло 17 человек. Спасти удалось только троих, остальные погибли. Было возбуждено уголовное дело. Минобороны объясняло гибель моряков внезапным и резким ухудшением погоды. Силовики задержали нескольких сотрудников ведомства.
Назначение нового начальника Генштаба произошло на фоне поручений президента по перестройке управления армией. Президент поручил значительно повысить эффективность использования бюджетных ресурсов и ввести прозрачные критерии оценки и отбора кадров.
Эти меры являются частью более широкой реформы, которая также включает усиление идеологической и воспитательной работы среди военнослужащих. Таким образом, реформа затрагивает одновременно распределение ресурсов, кадровые решения и внутреннюю работу с личным составом.