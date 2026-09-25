В Казахстане число погибших на учениях «Оборона Каспия» выросло до 14

Найдены тела еще двух казахстанских военнослужащих, погибших при шторме в акватории Каспийского моря. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Казахстана. Количество погибших выросло до 14 человек.

24 сентября во время военных учений из-за резкого ухудшения погоды 17 военнослужащих Казахстана унесло в море. Троих человек удалось спасти. Минобороны объявило о завершении поисково-спасательной операции.

В казахстанском секторе Каспийского моря с 22 сентября проходят учения «Оборона Каспия — 2026». В них участвуют более 500 военнослужащих, задействованы экипажи боевых кораблей, береговые подразделения, силы и средства береговой охраны погранслужбы КНБ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 25 сентября днем общенационального траура.