За ночь над Россией сбили 199 беспилотников

Составлено ИИ-Ассистентъ

Массированные атаки беспилотников могут затрагивать не только работу противовоздушной обороны, но и гражданскую инфраструктуру. Например, в марте 2025 года после одной из таких атак временно ограничивали прием и выпуск самолетов в московских аэропортах, а движение поездов через Домодедово прерывалось.

Последствия могут распространяться и на повседневную работу регионов: в марте 2024 года после атаки дронов школы в Бутурлиновке перевели на дистанционное обучение. Таким образом, масштаб подобных налетов создает для властей задачу одновременно обеспечивать отражение угрозы и временно перестраивать транспортную и социальную инфраструктуру.