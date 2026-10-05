За ночь над Россией сбили 199 беспилотников
Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 199 БПЛА ВСУ над регионами России
Российские средства ПВО за минувшую ночь сбили 199 беспилотников ВСУ над российскими регионами. Об этом заявили в Минобороны РФ.
Согласно сводке, БПЛА сбивали над приграничными Белгородской, Брянской, Курской областями, также — над территориями Калужской, Орловской, Рязанской, Ростовской, Тульской областей, над Московским регионом, Кубанью, Крымом и Черным морем.
На подлете к столице сбили девять дронов, сообщил мэр Сергей Собянин.
Массированные атаки беспилотников могут затрагивать не только работу противовоздушной обороны, но и гражданскую инфраструктуру. Например, в марте 2025 года после одной из таких атак временно ограничивали прием и выпуск самолетов в московских аэропортах, а движение поездов через Домодедово прерывалось.
Последствия могут распространяться и на повседневную работу регионов: в марте 2024 года после атаки дронов школы в Бутурлиновке перевели на дистанционное обучение. Таким образом, масштаб подобных налетов создает для властей задачу одновременно обеспечивать отражение угрозы и временно перестраивать транспортную и социальную инфраструктуру.