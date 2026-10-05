Над Кубанью, Крымом и другими регионами РФ сбили 199 БПЛА

Над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов России в ночь на 5 октября ликвидировали 199 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Согласно информации министерства, беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны в период с 20:00 мск 4 октября до 08:00 мск 5 октября. Беспилотники ликвидировали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваторией Черного моря.

Алина Зорина