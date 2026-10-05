Бывший топ-менеджер «Вымпелкома» возглавил «СберМобайл»

Максим Зайков — бывший вице-президента по корпоративному бизнесу «Вымпелкома» — назначен гендиректором «СберМобайла», рассказали "Ъ" в компании.

«Одной из ключевых задач нового генерального директора станет формирование стратегии СберМобайла на следующие три года – в фокусе будут новые возможности для роста в B2C- и B2B-сегментах», — говорят в пресс-службе оператора.

Максим Зайков до прихода в «СберМобайл» он занимал должность вице-президента по корпоративному бизнесу «Вымпелкома», где отвечал за развитие B2B-направления, цифровизацию бизнес-процессов, запуск новых продуктов и расширение портфеля партнерских решений.

«СберМобайл» — виртуальный оператор (MVNO) «Сбера», работает на сетях «МегаФона», «Т2 Мобайл» и «Миранда-Медиа» в Крыму. По данным TelecomDaily, абонентская база MVNO в России уже превышает 20 млн пользователей. Крупнейшие игроки на рынке — Yota (около 40% рынка; использует сеть «МегаФона»), «Т-Мобайл» (27%; сети Т2 и МТС), «Ростелеком» (15%; сеть Т2) и «СберМобайл» (6%). У «СберМобайла» сейчас 7,5 млн абонентов.

Алексей Жабин