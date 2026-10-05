МВФ ждет от Украины выплаты $960 млн до конца года в счет погашения кредита

Украина должна выплатить МВФ около $960 млн в счет погашения кредита до конца 2026 года. Фонд ожидает, что Украина погасит 708 603 537 специальных прав заимствования (СДР), или $959 490 017, — такой объем выплат предусмотрен графиком МВФ по состоянию на 31 августа, передает ТАСС со ссылкой на собственные подсчеты.

В сентябре Киев должен был выплатить фонду порядка $251 млн. Еще две выплаты запланированы в октябре: $82,2 млн — 5 октября и около $170,2 млн — 9 октября.

По подсчетам ТАСС на основе статистики Минфина Украины, на конец августа государственный долг страны составил $215,55 млрд.