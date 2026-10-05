МВФ ждет от Украины выплаты $960 млн до конца года в счет погашения кредита
Украина должна выплатить МВФ около $960 млн в счет погашения кредита до конца 2026 года. Фонд ожидает, что Украина погасит 708 603 537 специальных прав заимствования (СДР), или $959 490 017, — такой объем выплат предусмотрен графиком МВФ по состоянию на 31 августа, передает ТАСС со ссылкой на собственные подсчеты.
В сентябре Киев должен был выплатить фонду порядка $251 млн. Еще две выплаты запланированы в октябре: $82,2 млн — 5 октября и около $170,2 млн — 9 октября.
По подсчетам ТАСС на основе статистики Минфина Украины, на конец августа государственный долг страны составил $215,55 млрд.
Платежи приходятся на четырехлетнюю программу Международного валютного фонда (МВФ) по механизму расширенного финансирования, одобренную в марте 2023 года на сумму $15,6 млрд. Программа была рассчитана поэтапно: на первом этапе от Украины требовались рост налоговых поступлений, стабильность обменного курса, независимость центрального банка и усиление борьбы с коррупцией, а на втором — более глубокие структурные реформы, включая повышение конкурентоспособности экономики и снижение уязвимости финансового и энергетического секторов.
Объем средств и продолжительность этапов зависят от политической ситуации и развития военного конфликта. В рамках сотрудничества в 2023 году от Украины также ожидалось выполнение 19 структурных пунктов, обозначенных МВФ. В ноябре 2025 года еврокомиссар Валдис Домбровскис заявлял, что Евросоюз (ЕС) и МВФ обеспокоены устойчивостью украинского долга и считают невозможным дальнейшее предоставление Киеву регулярных займов через макрофинансовую помощь.