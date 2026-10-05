США отчитались об ударе по катеру наркоторговцев в Карибском море
Вооруженные силы США ударили по скоростному катеру наркоторговцев. Об этом сообщила пресс-служба американского южного командования в соцсети X. Четыре человека были убиты.
По данным командования, катер следовал по маршрутам, которые «используются для незаконного оборота наркотиков в Карибском бассейне». Разведданные подтвердили, что судно причастно к наркоторговле. Ведомство опубликовало видеозапись удара по катеру. Его нанесла объединенная оперативная группа «Западное полушарие».
Удар по катеру стал эпизодом операции «Южное копье», которую США проводят с ноября 2025 года против наркокартелей. Ее механизм — регулярные атаки на суда в Карибском море и восточной части Тихого океана, а не разовая операция по одному маршруту или судну.
Операция охватывает сразу два морских направления: Карибский бассейн и восточную часть Тихого океана. По данным на март 2026 года, в результате таких атак за время операции погибли более 100 человек, что характеризует ее как серию силовых действий против судов, связанных с наркотрафиком.