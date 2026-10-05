США отчитались об ударе по катеру наркоторговцев в Карибском море

Вооруженные силы США ударили по скоростному катеру наркоторговцев. Об этом сообщила пресс-служба американского южного командования в соцсети X. Четыре человека были убиты.

По данным командования, катер следовал по маршрутам, которые «используются для незаконного оборота наркотиков в Карибском бассейне». Разведданные подтвердили, что судно причастно к наркоторговле. Ведомство опубликовало видеозапись удара по катеру. Его нанесла объединенная оперативная группа «Западное полушарие».