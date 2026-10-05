США примут решение по «адским санкциям» против России после оценки последствий
Президент США Дональд Трамп примет решение о возможных санкциях против крупнейших покупателей нефти и газа России после оценки возможных последствий. Об этом в интервью CBS News заявил министр энергетики США Крис Райт.
Журналистка Маргарет Бреннан спросила господина Райта, собирается ли американский президент вводить санкции, предусмотренные законом сенатора-республиканца Линдси Грэма. Законодатель называл инициативу «адскими санкциями». Журналистка отметила, что решение о вводе пошлин против покупателей российских энергоресурсов необходимо принять до 18 октября.
«Послушайте, он (Дональд Трамп.— “Ъ”) принимает все решения в самый последний момент. Он оценит все возможные последствия и компромиссы. Он неустанно пытается положить конец этой войне»,— сказал господин Райт.
Дональд Трамп подписал закон об «адских санкциях» 19 сентября. Он позволяет вводить пошлины в размере до 100% на товары крупнейших покупателей российских энергоносителей. Среди них — Китай, Индия и Турция. Закон также обязывает господина Трампа ввести санкции против российских чиновников, ведомств, компаний и судов «теневого флота».
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Закон не превращает пошлину в автоматически применяемый 100-процентный барьер. Президент обязан в течение 30 дней ввести какие-либо ограничения, но сам определяет их конкретный размер и может делать исключения, поэтому решение сводится к выбору масштаба давления, а не к простому запуску единой санкции.
Авторы инициативы рассчитывают использовать доступ к американскому рынку как рычаг против Москвы — чтобы подтолкнуть ее к компромиссу и приблизить урегулирование конфликта. Одновременно высокие пошлины могут заставить Китай и Индию сократить закупки российских нефти и газа или отказаться от них; именно изменение поведения крупнейших покупателей становится одним из последствий, которое предстоит учитывать при выборе ограничений.