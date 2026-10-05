США примут решение по «адским санкциям» против России после оценки последствий

Президент США Дональд Трамп примет решение о возможных санкциях против крупнейших покупателей нефти и газа России после оценки возможных последствий. Об этом в интервью CBS News заявил министр энергетики США Крис Райт.

Журналистка Маргарет Бреннан спросила господина Райта, собирается ли американский президент вводить санкции, предусмотренные законом сенатора-республиканца Линдси Грэма. Законодатель называл инициативу «адскими санкциями». Журналистка отметила, что решение о вводе пошлин против покупателей российских энергоресурсов необходимо принять до 18 октября.

«Послушайте, он (Дональд Трамп.— “Ъ”) принимает все решения в самый последний момент. Он оценит все возможные последствия и компромиссы. Он неустанно пытается положить конец этой войне»,— сказал господин Райт.

Дональд Трамп подписал закон об «адских санкциях» 19 сентября. Он позволяет вводить пошлины в размере до 100% на товары крупнейших покупателей российских энергоносителей. Среди них — Китай, Индия и Турция. Закон также обязывает господина Трампа ввести санкции против российских чиновников, ведомств, компаний и судов «теневого флота».

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