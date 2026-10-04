Мужчина погиб при ударе дрона по грузовику в Брянской области

Беспилотник ВСУ врезался в грузовой автомобиль сельхозпредприятия в Погарском районе Брянской области. Погиб 24-летний водитель, сообщил губернатор Егор Ковальчук.

«Трагедия, которую невозможно описать словами. Родным — сил и терпения пережить потерю»,— написал господин Ковальчук в Telegram-канале. Он пообещал оказать необходимую помощь семье погибшего.

Утром 4 октября губернатор сообщал о 153 беспилотниках ВСУ, сбитых в небе над регионом за сутки. В течение дня был атакован микроавтобус около поселка Мамай Новозыбковского городского округа, а также населенные пункты в Почепском, Трубчевском и Погарском районах. Пострадали два человека.